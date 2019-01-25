Зростання ВВП Китаю складає менше 6% — економіст

Поточний економічне зростання Китаю, ймовірно, нижче рівня 6 відсотків на тлі коливання внутрішнього попиту. Про це заявив Таймур Байг, головний економіст DBS Group Research, пише CNBC.

Недавні сигнали про другої за величиною економіки в світі вказують на більш слабкий ріст. У тому числі технологічний гігант Apple нещодавно знизив прогноз по доходах на перший квартал, враховуючи безліч факторів, включаючи попит в Китаї. Також у понеділок гонконгський автовиробник Geely заявив, що компанії не вдалося досягти мети з продажу в 2018 році і прогнозує продажі на рівні 2019 року.

«Цікаво, що частина внутрішнього попиту є слабкою — зовнішній попит не так вже й поганий», — зазначив Таймур Бэйг.

«Особливо слабкий»внутрішній попит, можливо, сигналізував про структурні зміни в китайській економіці, сказав він CNBC в ефірі програми Capital Connection.

Він також уточнив, що DBS прогнозує зростання ВВП Китаю на рівні нижче 6 відсотків.

У минулому році Китай повідомив про економічне зростання на 6,5 відсотка в третьому кварталі, відзначаючи його найбільш слабкі темпи після світової фінансової кризи. Тим не менш, офіційний показник зростання країни на 2018 рік становив близько 6,5 відсотка.

Хоча офіційні дані вказують на те, що економіка Китаю трималася більшу частину минулого року, зараз вона, схоже, сповільнюється, оскільки показники виробництва та експортні замовлення падають на тлі торгового спору країни з США, найбільшим торговим партнером США.

Крім боротьби з тарифами, китайська економіка зіткнулася зі своїми внутрішніми перешкодами. Ще до того, як президент США Дональд Трамп почав нову ескалацію торгової напруженості, Пекін вже намагався впоратися з уповільненням своєї економіки після десятиліть запаморочливого зростання.

Незважаючи на переговори між двома економічними гігантами, які ведуться в Пекіні, Бэйг сказав, що навряд чи торгова війна закінчиться в найближчі три-шість місяців, оскільки області розбіжностей виходять далеко за рамки імпорту і експорту.

«Ми трохи зітхнемо з полегшенням, якщо справи не підуть гірше», — заявив Бэйг.

На початку грудня Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін домовилися про перемир’я на 90 днів, що затримало заплановане підвищення в США тарифів на китайські товари на суму 200 мільярдів доларів, які спочатку повинні були вступити в силу 1 січня, у той час як обидві сторони намагався домовитися про угоду.

Позитивним сигналом, за словами Бэйга, буде продовження тримісячного перемир’я на літо, що дасть світовій економіці певний перепочинок у першій половині року.

«Але крім цього, давайте буде контролювати наші очікування», — попередив він.