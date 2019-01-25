Німеччина вступає в 2019 рік, балансуючи на межі рецесії

Європейський центральний банк хоче змінити свій багаторічний шлях економічного стимулювання та кількісного пом’якшення. Однак це бажання не може стати реальністю. Німеччина є найбільшою економікою Європи, і існує зростаючий ризик можливої рецесії. Про це повідомляє видання 24/7 Wall.st.

Федеральне статистичне управління Німеччини повідомило, що промислове виробництво в листопаді третій місяць поспіль зазначалося зниженням. Виробництво на фабриках знизилася на 1,9% порівняно з жовтнем проти очікуваного зростання економістів на 0,3%. Що ще гірше, це зниження за один місяць призвело до сезонного скоригованим падіння на 4,7% порівняно з тим же місяцем роком раніше.

Нові виробничі замовлення також знизилися на 1% в листопаді. Загальний обсяг промислового виробництва, виключаючи енергетику і будівництво, знизився на 1,8%. Статистичне управління також повідомило про падіння виробництва капітальних товарів на 1,8% та виробництві проміжних товарів на 1%. Виробництво товарів народного споживання зафіксувало падіння на 4,1%. Також у листопаді спостерігалося скорочення обсягів виробництва енергії на 3,1% і падіння будівництва на 1,7%.

Падіння промислового виробництва в листопаді послідувало за спадом на 0,8% в жовтні.

Тут мається на увазі, що ключовою промисловий сектор Німеччини стане гальмом для економіки країни в четвертому кварталі. Річні темпи зростання будуть опубліковані протягом найближчого тижня. Це сталося після того, як економіка Німеччини продемонструвала спад у третьому кварталі через разових факторів, які, як говорили, були пов’язані з новими стандартами на авто вихлопи.

Тут можливий технічний спад в класичному сенсі двох послідовних кварталів негативного економічного зростання. Деякі рецесії явно гірше, ніж інші, і технічна рецесія може бути більш короткочасною і набагато менш кривавою, ніж більш виражена. Тим не менше, ніхто не може передбачити масштаби рецесії, поки вона не настане.

Уряд Німеччини знизив прогноз зростання на 2018 рік у грудні до 1,5-1,6%. Його попередній прогноз річного зростання перебував на позначці 1,8%.

Всього рік тому німецьку економіку характеризували як ту, яка переживає бурхливий розширення і має позитивні портфелі замовлень, а також позитивні індикатори настроїв для промислового сектора. Споживчі витрати, як повідомлялося, були високими, із зростанням споживання в приватному секторі. І міністерство декларувало про високий попит на працівників у багатьох секторах, зберігаючи показники зайнятості на рекордному рівні.

В середині 2018 року Євростат повідомив, що Німеччина має найбільший вагу в Європейському союзі в обсязі 21,3% від загального валового внутрішнього продукту. Хоча більше однієї п’ятої економіки може не становити більшості, Німеччина на 50% більше, ніж показники наступних двох держав. В середині 2018 року була представлена розбивка Євростату: Великобританія (15,2%), Франція (14,9%), Італія (11,2%), Іспанія (7,6%) і Нідерланди (4,8%).

Також варто відзначити домінуюче становище Німеччини в Європейському союзі — 11 країн-членів не мають навіть 1% від загальної ваги Союзу. Цими країнами є Мальта, Кіпр, Естонія, Латвія, Литва, Словенія, Хорватія, Болгарія, Люксембург, Словаччина та Угорщина.

Початок реальної рецесії у Німеччині стане поганою ознакою для світової економіки, коли настане 2019 рік. Тим не менш, це може бути одним з тих рідкісних випадків, коли «технічна рецесія» не супроводжується великими звільненнями, кредитним житлом і значним зниженням рівня бізнесу.