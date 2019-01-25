Стало відомо, як завод Порошенка нажився на торговому шляху з Китаєм

Петро Порошенко

Під час розробки три роки тому проекту «Шовкового шляху»,

який передбачав комбіноване товарне повідомлення Україна — Китай, шлях

якого зокрема пролягав через Чорне море, зацікавлені особи встигли вкрасти

як мінімум понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов на

своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, залізничники під «Шовковий шлях» нажилися на

замовлення мазуту. «А саме — замовили рідкісного в усьому світі виду флотського мазуту

з Казахстану, накрутили на нього ціну, заплатили за 100 мільйонів, як ніби отримали

весь замовлений мазут, хоча насправді завезли тільки на 3 мільйони», – написав

Ніколов.

Також журналіст нагадав, що під цей проект вирішили

відремонтувати пором «Герої Шипки», тендер на що виграло ПАТ «Кузня на

Рибальському», що належить тоді президенту Петру Порошенко і його бізнес-партнеру Ігорю Кононенко. «Завод знаходиться в Києві, і тому фізично

на ньому не могли ремонтувати морські пороми, бо вони вгору по Дніпру тупо не піднімуться

навіть якщо сам Порошенко буде їх руками пхать, тому пором фізично відремонтували

на заводі в Іллічівську, до якого Порошенко ніякого відношення не має, але гроші

у розмірі 29 мільйонів таки отримала «Кузня», а скільки вже отримав субпідрядник

— піди знай», – розповів Ніколов.

Але якісним цей ремонт не назвеш – у минулому році

тоді ще в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов

повідомив: «Один з поромів («Герої Шипки») на сьогоднішній день на фінальній стадії

закінчення робіт з ремонтів. Цей же парою ремонтувався і півроку тому, і рік

тому, зараз його доремонтировали».

Три роки тому у Мининфра придумали “Шовковий шлях” — тягати між Китаєм і Україною вантажі залізницею, а самі…

Posted by Юрій Ніколов on Sunday, January 20, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Кузня на Рибальському» місяцями не платила державному підприємству «Науково-дослідний інститут «Квант» за отриману техніку до бойовим кораблям.

А військова частина військово-морських сил України заявила про

секретності багатомільйонної угоди по ремонту корабельних двигунів,

укладеної у вересні з «Кузнею на Рибальському».