США ініціювали засідання Радбезу ООН по Венесуелі

Засідання призначили на суботу.



США ініціювали засідання Ради безпеки ООН з-за ситуації у Венесуелі. Про це повідомляє прес-служба представництва США в ООН.

“Сполучені Штати офіційно ініціювали відкрите нараду Ради безпеки ООН, яке пройде в суботу, о 9 ранку, щоб обговорити кризу в Венесуелі”, – йдеться в заяві.

У Венесуелі тривають акції протесту з вимогою відставки президента країни Ніколаса Мадуро.

23 січня лідер опозиції і голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо закликав всіх незадоволених політикою президента вийти на вулиці і оголосив себе тимчасовим в.о. президента.

Президент США Дональд Трамп визнав за Гуайдо цей статус. У той же час, армія Венесуели висловилася на підтримку Мадуро.

За кілька днів протистояння загинули, за різними оцінками, від 13 до 16 осіб.