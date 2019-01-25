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США ініціювали засідання Радбезу ООН по Венесуелі

25.01.2019

США инициировали заседание Совбеза ООН по ВенесуэлеЗасідання призначили на суботу.

США ініціювали засідання Ради безпеки ООН з-за ситуації у Венесуелі. Про це повідомляє прес-служба представництва США в ООН.

“Сполучені Штати офіційно ініціювали відкрите нараду Ради безпеки ООН, яке пройде в суботу, о 9 ранку, щоб обговорити кризу в Венесуелі”, – йдеться в заяві.

У Венесуелі тривають акції протесту з вимогою відставки президента країни Ніколаса Мадуро.

23 січня лідер опозиції і голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо закликав всіх незадоволених політикою президента вийти на вулиці і оголосив себе тимчасовим в.о. президента.

Президент США Дональд Трамп визнав за Гуайдо цей статус. У той же час, армія Венесуели висловилася на підтримку Мадуро.

За кілька днів протистояння загинули, за різними оцінками, від 13 до 16 осіб.

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