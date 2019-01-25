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NASA шукає волонтерів для прибирання туалетів

25.01.2019

NASA ищет волонтеров для уборки туалетовЗ-за шатдауна організація не може оплатити прибиральників.

Центр урядового космічного агентства NASA у Х’юстоні шукає волонтерів серед своїх працівників для прибирання туалетів. Із-за часткового припинення роботи уряду ( «шатдаун», який триває уже 35 днів) NASA не має коштів на оплату послуг прибиральників.

Співробітниця центру Елізабет Блом у своєму Twitter розмістила оголошення про пошук волонтерів для прибирання ванних кімнат, зазначивши, що в них є потреба до припинення «шатдауна».

«Це наша реальність в Космічному центрі імені Ліндона Джонсона», – написала Блом.

Волонтерів серед учених, інженерів та інших працівників просять прибирати сміття, виносити використані паперові рушники, прибирати туалети.

Також всі працівники зобов’язані самостійно виносити сміття з персональних кошиків до загального баку.

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