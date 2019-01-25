ПриватБанк зробив важливу заяву про підвищення комісії: що потрібно знати українцям

Приватбанк має намір підняти тарифи на касові послуги у своїх відділеннях. Про це повідомив член правління держструктури, керівник Роздрібного бізнесу» Олексій Шабан.

Наскільки саме — поки невідомо.

В держбанку запевняють, що досі працювали з комісіями нижче ринкових. Там вважають, що нові ціни на касове обслуговування повинні підштовхнути людей і бізнес до більш активного використання системи інтернет-банкінгу та мобільного додатку. Ціни на віддалені сервіси пообіцяли не підвищувати.

«Платежі в касі стають зараз практично безглуздими. Так, це дорогі платежі, і якщо клієнт готовий заплатити за те, щоб касир набрала його платіж і прийняла готівку — він може заплатити. А якщо він може сформувати платіж сам (інтернет-банкінг), а в касі просто здати готівку, це вже не буде платежем. Це буде просто поповненням рахунку», — розповів Шабан.

Він упевнений, що нові комісійні держбанку не відштовхнуть людей.

«Вважаю, що підвищення тарифів в касі не образить наших клієнтів», — зазначив Шабан.

Напередодні «ПриватБанк» попередив клієнтів онлайн-банкінгу, що в лютому цього року повністю оновить дизайн мобільного додатку Приват24.

«З лютого ми плануємо запустити оновлений Приват24», — заявив член правління, керівник електронного бізнесу Приватбанку Сергій Харитич виданню Финклаб.

Також Харитич додав, що стара версія програми буде працювати до кінця 2019 року.

Крім зміни дизайну додаток стане підтримувати декілька карт, у тому числі й інших банків. Всередині однієї програми можна буде виконувати різні операції: поповнювати рахунок, переказувати гроші з картки на картку і також оплачувати комунальні послуги.