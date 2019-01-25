Зятю Трампа надали доступ до секретної інформації – ЗМІ

Він також намагався отримати доступ до даних ЦРУ



Завдяки чолі відділу безпеки Білого дому Карлу Кляйну старший радник і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер отримав доступ до матеріалів з грифом “цілком таємно”.

Про це з посиланням на джерело передає телеканал NBC.

За його даними, це сталося після того, як Кушнер отримав відмову від двох співробітників адміністрації президента у наданні інформації, що містить державну таємницю.

При цьому наголошується, що з моменту призначення Трампом на пост глави безпеки в травні 2017 року Клайна той не менше 30 разів схвалював такі заявки, незважаючи на те, що його підлеглі спочатку відповідали на них відмовою.

Крім того, Кушнер також намагався домогтися від Центрального розвідувального управління доступу до секретних документів, що включає в себе відомості, отримані американською розвідкою та інформацію від засекречених джерел.

Втім, в ЦРУ йому відмовили, після чого зв’язалися з адміністрацією Білого дому, висловивши своє здивування тим, що зять Трампа вимагає подібну інформацію.