Мешканка Канади продає шикарний будинок за 19 доларів і твір

Жінка підійшла до продажу будинку креативно.



Мешканка Канади вельми незвично підійшла до питання продажу своєї розкішної нерухомості з виглядом на озеро в провінції Алберта. Елла Вагнер оголосила в інтернеті конкурс під назвою «Напиши листа, виграй будинок» («Write a Letter, Win a House»).

За його результатами Елла вибере щасливчика, якому віддасть свій розкішний будинок вартістю 1,7 мільйона доларів практично безкоштовно. Дама приймає заявки до 5 квітня. Як повідомляє Global News, від претендента вимагається «вступний внесок» у розмірі 19 американських доларів (25 канадських) і лист, в якому він пояснює, як змінить його життя переїзд у нове житло. Твір має складатися не більш ніж з 350 слів. Потім господиня і незалежне журі вирішать, чиє послання заслуговує призу.

Вагнер сподівається отримати заявки приблизно від 60 тисяч осіб. З них буде відібрано 500 фіналістів. Про потім визначать переможця.

Жінка каже, що змушена розлучитися з будинком, так як з-за проблем зі здоров’ям пересувається на інвалідному візку і в змозі користуватися тільки першим поверхом триповерхового особняка. Канадка стверджує, що конкурс допоможе їй знайти людину, якій вона може передати свій безцінний будинок дійсно стоїть причини. «Не просто за гроші, а за сентиментальним резону… Того, хто вміло і творчо переконає мене…», – розповідає вона. Втім, на вступних внесках власниця будинку може зібрати цілком значну суму.





