У Трампа готують заяву про введення надзвичайного стану

Білий дім готує проект заяви для президента США Дональда Трампа про оголошення надзвичайного стану уздовж південного кордону.

У такому разі в адміністрації Трампа можуть зібрати понад 7 мільярдів доларів для зведення стіни.

Про це , посилаючись на внутрішні документи, пише CNN. Трамп не виключає, що використовує повноваження оголосити надзвичайний стан в країні і дати вказівку міністерству оборони звести прикордонну стіну, поки Конгрес і Білий дім домагаються угоди, яке припинило б “шатдаун” уряду.

“Величезна кількість іноземців, які незаконно в’їжджають в Сполучені Штати кожен день, є прямою загрозою безпеці нашої нації і викликає надзвичайний стан в країні”, – стверджується в проекті президентської декларації.

“Тому тепер я, Дональд Дж. Трамп, владою, наданою мені Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, в тому числі Законом про національні надзвичайних ситуаціях (50 USC 1601 і т. Д.), цим заявляю, що надзвичайний стан діє на південній межі Сполучених Штатів”, – цитує телеканал проект документа.

Згідно запропонованим варіантам, адміністрація може отримати: 681 млн. дол. у Мінфіну з фонду конфіскації, 3,6 млрд. дол. з військового будівництва, 3 млрд. дол з фондів цивільних будівельних робіт Пентагону і 200 млн. дол. США кошти Міністерства внутрішньої безпеки, сказав телеканалу чиновник. Якщо НП буде оголошено, для будівництва стіни буде розгорнуто Інженерний корпус армії США.

Деякі частини стіни будуть побудовані на приватній власності і, отже, зажадають від адміністрації вилучення землі, що дозволено, якщо це для громадського користування. Телеканал також повідомляє, що в адміністрації Трампа визнають можливість судових позовів, з-за вилучень приватної власності.

Також, якщо Трамп оголосить ПП, воно, ймовірно, буде оскаржено в суді демократами, які стверджують, що Трамп не може використовувати надзвичайний стан для звільнення коштів платників податків на будівництва прикордонної стіни.