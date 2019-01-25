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Королева Британії висловилася з приводу Brexit

25.01.2019

Королева Британии высказалась по поводу BrexitЄлизавета II звернулася до політиків

Королева Великобританії Єлизавета II закликала британських політиків знайти спільну мову на тлі їх розбіжностей про угоду про вихід з Євросоюзу. Про це повідомляє The Times.

Королева виступала на 100-річному ювілеї Жіночого інституту в графстві Норфолк і в своїй промові прямо не згадала Brexit, але висловила закид у бік політиків, закликавши поважати, а не нападати один на одного, “ніколи не випускаючи з уваги загальну картину”.

“Оскільки ми шукаємо нові відповіді у сучасну епоху, я, наприклад, віддаю перевагу перевірені рецепти, наприклад, добре говорити один про одного і поважати різні точки зору; зібратися разом, щоб знайти спільну мову, і ніколи не випускати з уваги загальну картину. Для мене ці підходи – поза часом, і я рекомендую її всім”, – сказала вона.

Її заява прозвучала за 64 дні до того, як Британія повинна вийти з ЄС. Але до цих пір не ясно, чи буде цей вихід впорядкованим.

Очікується, що в найближчі дні будуть нові заяви від членів королівської сім’ї, що, ймовірно, означає узгоджену спробу зменшити розбіжності в політиці та суспільстві.

Королева, як глава держави, нейтральна у своїх поглядах на політику і не має права голосувати, але були випадки, коли її висловлювання впливали на політичні дебати.

У 2014 році перед референдумом про незалежність Шотландії вона попросила шотландців “ретельно обдумати своє майбутнє”. Багато хто розцінив це як заклик голосувати за те, щоб залишитися частиною Сполученого Королівства.

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