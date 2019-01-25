Королева Британії висловилася з приводу Brexit

Єлизавета II звернулася до політиків

Королева Великобританії Єлизавета II закликала британських політиків знайти спільну мову на тлі їх розбіжностей про угоду про вихід з Євросоюзу. Про це повідомляє The Times.

Королева виступала на 100-річному ювілеї Жіночого інституту в графстві Норфолк і в своїй промові прямо не згадала Brexit, але висловила закид у бік політиків, закликавши поважати, а не нападати один на одного, “ніколи не випускаючи з уваги загальну картину”.

“Оскільки ми шукаємо нові відповіді у сучасну епоху, я, наприклад, віддаю перевагу перевірені рецепти, наприклад, добре говорити один про одного і поважати різні точки зору; зібратися разом, щоб знайти спільну мову, і ніколи не випускати з уваги загальну картину. Для мене ці підходи – поза часом, і я рекомендую її всім”, – сказала вона.

Її заява прозвучала за 64 дні до того, як Британія повинна вийти з ЄС. Але до цих пір не ясно, чи буде цей вихід впорядкованим.

Очікується, що в найближчі дні будуть нові заяви від членів королівської сім’ї, що, ймовірно, означає узгоджену спробу зменшити розбіжності в політиці та суспільстві.

Королева, як глава держави, нейтральна у своїх поглядах на політику і не має права голосувати, але були випадки, коли її висловлювання впливали на політичні дебати.

У 2014 році перед референдумом про незалежність Шотландії вона попросила шотландців “ретельно обдумати своє майбутнє”. Багато хто розцінив це як заклик голосувати за те, щоб залишитися частиною Сполученого Королівства.