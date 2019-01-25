Повінь – зміна системи

Menu
Close

Міжнародний конкурс для піарників «Прес-служба року – 2018» запрошує до участі!

25.01.2019

Международный конкурс для пиарщиков «Пресс-служба года – 2018» приглашает к участию!

ХІ Міжнародний конкурс для прес-секретарів, співробітників прес-служб і фахівців зі зв’язків з громадськістю «Прес-служба року – 2018» відкрив прийом заявок.

На конкурс «Прес-служба року – 2018» приймаються проекти, реалізовані, завершені або стартували в 2018 році.

Взяти участь у конкурсі можуть заявники з Росії та країн СНД. Участь безкоштовна.

Заявки приймаються до 05 березня 2019 року.

 

Цілі конкурсу:

  • виявити і нагородити кращі проекти і роботи, а також кращих фахівців в області зв’язків з громадськістю та кращі колективи піарників,
  • сприяти підвищенню професіоналізму в галузі в цілому,
  • надавати піарникам майданчик для обміну професійним досвідом,
  • дати можливість PR-фахівцям отримати експертну оцінку своїх робіт.

До участі в конкурсі запрошуються:

  • представники прес-служб державних органів, комерційних і некомерційних організацій;
  • прес-секретарі;
  • PR-відділів компаній і підприємств;
  • PR-агентства;
  • незалежні PR-фахівці.

Для того щоб подати заявку на участь у конкурсі зареєструйтесь на сайті https://goo.gl/zJ3Kon . Після реєстрації ви зможете подати заявку в одну або кілька номінацій.

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ БЕЗКОШТОВНА.
Конкурсні роботи можна виставити в наступні номінації:

  • Прес-служба року
  • Прес-секретар року
  • Краще друковане корпоративне ЗМІ
  • Найкраще електронне корпоративне ЗМІ
  • Найкраща обкладинка корпоративного ЗМІ
  • PR з нуля (до участі приймаються проекти, що стартували в 2018 році)
  • Просування територій
  • Кращий PR-проект у сфері державної
  • Кращий PR-проект в бізнесі
  • Кращий PR-проект в некомерційному секторі
  • Кращий прес-реліз
  • Кращий проект за внутрішньо корпоративного PR
  • PR у соціальних медіа
  • Кращий соціальний проект в бізнесі
  • Кращий студентський PR-проект

Учасники можуть подавати заявки в будь-кількість номінацій без обмежень.
В кожну номінацію можна подавати тільки одну заявку від кожного учасника
Конкурс «Прес-служба року» – міжнародний. Участь у ньому можуть брати PR-фахівці з Росії, а також з країн ближнього і далекого зарубіжжя.
Церемонія нагородження переможців та призерів «Прес-служби року–2018» пройде в Москві 19 квітня 2018 року в рамках міжнародної практичної конференції «Ефективна прес-служба — 2019».
З усіх питань, які виникають за конкурсом або в процесі оформлення заявки, дзвоніть за телефоном +7 (831) 280-95-40 або пишіть на [email protected]
Організатор Конкурсу – спеціалізований журнал «Прес-служба».

Читайте також:   Трагедія "М. Відео"

Офіційний сайт конкурсу – https://goo.gl/zJ3Kon

#psgoda

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *