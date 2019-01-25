Міжнародний конкурс для піарників «Прес-служба року – 2018» запрошує до участі!

ХІ Міжнародний конкурс для прес-секретарів, співробітників прес-служб і фахівців зі зв’язків з громадськістю «Прес-служба року – 2018» відкрив прийом заявок.

На конкурс «Прес-служба року – 2018» приймаються проекти, реалізовані, завершені або стартували в 2018 році.

Взяти участь у конкурсі можуть заявники з Росії та країн СНД. Участь безкоштовна.

Заявки приймаються до 05 березня 2019 року.

Цілі конкурсу:

виявити і нагородити кращі проекти і роботи, а також кращих фахівців в області зв’язків з громадськістю та кращі колективи піарників,

сприяти підвищенню професіоналізму в галузі в цілому,

надавати піарникам майданчик для обміну професійним досвідом,

дати можливість PR-фахівцям отримати експертну оцінку своїх робіт.

До участі в конкурсі запрошуються:

представники прес-служб державних органів, комерційних і некомерційних організацій;

прес-секретарі;

PR-відділів компаній і підприємств;

PR-агентства;

незалежні PR-фахівці.

Для того щоб подати заявку на участь у конкурсі зареєструйтесь на сайті https://goo.gl/zJ3Kon . Після реєстрації ви зможете подати заявку в одну або кілька номінацій.

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ БЕЗКОШТОВНА.

Конкурсні роботи можна виставити в наступні номінації:

Прес-служба року

Прес-секретар року

Краще друковане корпоративне ЗМІ

Найкраще електронне корпоративне ЗМІ

Найкраща обкладинка корпоративного ЗМІ

PR з нуля (до участі приймаються проекти, що стартували в 2018 році)

Просування територій

Кращий PR-проект у сфері державної

Кращий PR-проект в бізнесі

Кращий PR-проект в некомерційному секторі

Кращий прес-реліз

Кращий проект за внутрішньо корпоративного PR

PR у соціальних медіа

Кращий соціальний проект в бізнесі

Кращий студентський PR-проект

Учасники можуть подавати заявки в будь-кількість номінацій без обмежень.

В кожну номінацію можна подавати тільки одну заявку від кожного учасника

Конкурс «Прес-служба року» – міжнародний. Участь у ньому можуть брати PR-фахівці з Росії, а також з країн ближнього і далекого зарубіжжя.

Церемонія нагородження переможців та призерів «Прес-служби року–2018» пройде в Москві 19 квітня 2018 року в рамках міжнародної практичної конференції «Ефективна прес-служба — 2019».

З усіх питань, які виникають за конкурсом або в процесі оформлення заявки, дзвоніть за телефоном +7 (831) 280-95-40 або пишіть на [email protected]

Організатор Конкурсу – спеціалізований журнал «Прес-служба».

Офіційний сайт конкурсу – https://goo.gl/zJ3Kon

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