Міжнародний конкурс для піарників «Прес-служба року – 2018» запрошує до участі!

ХІ Міжнародний конкурс для прес-секретарів, співробітників прес-служб і фахівців зі зв’язків з громадськістю «Прес-служба року – 2018» відкрив прийом заявок.
На конкурс «Прес-служба року – 2018» приймаються проекти, реалізовані, завершені або стартували в 2018 році.
Взяти участь у конкурсі можуть заявники з Росії та країн СНД. Участь безкоштовна.
Заявки приймаються до 05 березня 2019 року.
Цілі конкурсу:
- виявити і нагородити кращі проекти і роботи, а також кращих фахівців в області зв’язків з громадськістю та кращі колективи піарників,
- сприяти підвищенню професіоналізму в галузі в цілому,
- надавати піарникам майданчик для обміну професійним досвідом,
- дати можливість PR-фахівцям отримати експертну оцінку своїх робіт.
До участі в конкурсі запрошуються:
- представники прес-служб державних органів, комерційних і некомерційних організацій;
- прес-секретарі;
- PR-відділів компаній і підприємств;
- PR-агентства;
- незалежні PR-фахівці.
Для того щоб подати заявку на участь у конкурсі зареєструйтесь на сайті https://goo.gl/zJ3Kon . Після реєстрації ви зможете подати заявку в одну або кілька номінацій.
УЧАСТЬ У КОНКУРСІ БЕЗКОШТОВНА.
Конкурсні роботи можна виставити в наступні номінації:
- Прес-служба року
- Прес-секретар року
- Краще друковане корпоративне ЗМІ
- Найкраще електронне корпоративне ЗМІ
- Найкраща обкладинка корпоративного ЗМІ
- PR з нуля (до участі приймаються проекти, що стартували в 2018 році)
- Просування територій
- Кращий PR-проект у сфері державної
- Кращий PR-проект в бізнесі
- Кращий PR-проект в некомерційному секторі
- Кращий прес-реліз
- Кращий проект за внутрішньо корпоративного PR
- PR у соціальних медіа
- Кращий соціальний проект в бізнесі
- Кращий студентський PR-проект
Учасники можуть подавати заявки в будь-кількість номінацій без обмежень.
В кожну номінацію можна подавати тільки одну заявку від кожного учасника
Конкурс «Прес-служба року» – міжнародний. Участь у ньому можуть брати PR-фахівці з Росії, а також з країн ближнього і далекого зарубіжжя.
Церемонія нагородження переможців та призерів «Прес-служби року–2018» пройде в Москві 19 квітня 2018 року в рамках міжнародної практичної конференції «Ефективна прес-служба — 2019».
З усіх питань, які виникають за конкурсом або в процесі оформлення заявки, дзвоніть за телефоном +7 (831) 280-95-40 або пишіть на [email protected]
Організатор Конкурсу – спеціалізований журнал «Прес-служба».
Офіційний сайт конкурсу – https://goo.gl/zJ3Kon
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