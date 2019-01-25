Побіжний олігарх Сергій Курченко зайнявся рейдерством в Росії

Батайское ТОВ «РГМК-Південь» (входить у групу «Російська гірничо-металургійну компанія») вимагають визнати банкрутом через боргу $111 млн. У серпні минулого року роботу РГМК-Південь вже намагалася заблокувати фірма, яка контролюється Сергееем Курченко. Керівництво РГМК-Південь пов’язує ці дві події і називає те, що відбувається спробою рейдерського захоплення.

Трейдера продукції «Індустріального союзу Донбасу», ТОВ «Російська гірничо-металургійна компанія-Південь» вимагають визнати банкрутом через боргу $111,3 млн ($99,7 млн основного боргу і $11,6 млн неустойки) ТОВ «Луксар» (зареєстровано влітку 2018 року зі статутним капіталом 10 тис. руб., власником і директором компанії значиться Індіра Самсонова. З жовтня 2018 року «Луксару» належить 99,01% «Ревякинского металургійного комбінату» (РМК) в Тульській області). У прес-службі арбітражу пояснили, що з 2015 по 2017 рік «Промсвязьбанк» відкрив РМК чотири кредитні лінії на загальну суму понад $100 млн., поручителем за яким виступила РГМК-Південь. У вересні 2018 року «Промсвязьбанк» поступився права вимоги до РМК «Луксару».

У РГМК-Південь називають те, що відбувається рейдерським захопленням. Комерційний директор компанії Олена Коваленко розповіла, що в серпні при силовій підтримці ЧОП “Вимпел Тактик” представники “Компанія “Газ-Альянс”” зайшли на підприємство і зупинили його роботу: припинили відвантаження продукції, намагалися вилучити документацію, не пускали працівників на роботу, вимагали підписати нові трудові договори. Через десять днів загарбників вдалося видворити з допомогою МВС та прокуратури. У керівництві РГМК-Південь додають, що позов про банкрутство, поданий «Луксаром» може бути черговим етапом захоплення компанії.

А як пише dailystorm, “РГМ” називають “Газ-Альянс” монопольним постачальником металопрокату з “ДНР” і “ЛНР” і вважають, що захоплення — це частина схеми для організації збуту металу з Донбасу”.