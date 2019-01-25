У Росії нічого не залишилося, крім китайського економічного дива

Небувале зростання китайської економіки після стрімкого злету злегка сповільнилося. Ліберальні економісти лякають: мовляв, це може відчутно вдарити по Росії, яка є одним з головних торгових партнерів Китаю. Насправді боятися нема чого, запевняють експерти «Вільної преси».

Трампу рано святкувати перемогу над Пекіном

Опубліковані Національним бюро статистики Китаю макроекономічні дані за 2018 рік вселили у багатьох експертів тривогу. За минулий рік національна економіка (ВВП) Піднебесної зросла, за попередніми даними, на 6,6% – а це найнижчий показник з початку дев’яностих років (у 1990 році, коли країну очолював Ян Шанкунь, ВВП виріс всього на 3,9%).

Потім показники коливалися, причому в середині «нульових» років (з 2003 по 2007 роки) вимірювалися двозначними цифрами. На цьому тлі, звичайно, нинішній індикатор здається вельми скромним. Хоча він значно перевищує, скажімо, зростання загальносвітового ВВП (3,8% в 2018 році) і вже тим більше російського (анекдотичні 1,7%).

Звичайно, справа зовсім не в цифрах статистики всього лише констатують, що найбільша економіка планети, надмірно «перегріта» від надшвидкого зростання, починає поступово «охолоджуватися». Позначається величезна кількість факторів, які китайським (і західним) економістам ще належить оцінити. Щоб впровадити активні інструменти, які дозволили б у 2019 році запобігти подальше уповільнення економічного зростання: це зміщення структури сукупного попиту в бік споживання домогосподарств, капіталовкладень підприємств і більше виборчих інвестицій в інфраструктуру.

Між тим, американський президент Дональд Трамп напевно в число своїх заслуг щиро хотів би занести розв’язану з Китаєм в минулому році торгову війну. Тільки от перший раунд розв’язаної ним війни Трамп програв. Згідно з даними китайського уряду, американські санкції особливо значущого шкоди не справили: профіцит торгового балансу Китаю і США за підсумками минулого року досяг рекордних $ 323 мільярдів. І сальдо торгового балансу буде продовжувати рости.

Американці штовхають Китай і Росію в обійми один одного

Американські санкції лише підстьобують офіційний Пекін до посилення економічних і політичних заходів. Зокрема, протягом усього 2018 року дві країни вели переговори про введення імпортно-експортних взаєморозрахунків допомогою юанів і рублів — як альтернативи долару США. В листопаді навіть з’явилася інформація, що завершуються переговори про транскордонне використанні національних платіжних систем: китайську кредитну картку Pay можна було б використовувати в Росії, а російську карту «Світ» — в Китаї.

У двосторонній торгівлі Росії з Китаєм близько 14% платежів здійснюється в юанях, і близько 7-8% – в рублях, повідомляє Мінфін Росії. Російський Центробанк також активно скуповує юані для поповнення золотовалютних резервів, і до кінця 2018 року китайський юань став четвертим за величиною компонентом резервів Центробанку після євро (32%), долара США (22%) і золота (17%).

На тлі зростання взаємозв’язку російської та китайської економіки «охолодження» останньої викликає занепокоєння вітчизняних економістів. Деякі (в основному з ліберального табору) і зовсім б’ють на сполох: оскільки, мовляв, китайці є одними з найбільших покупців російського мінеральної сировини (у першу чергу, звичайно, вуглеводнів), то і зниження експортного попиту викличе ланцюгову реакцію, яка вдарить по всій економіці Росії.

Між тим, до речі, західні експерти подібного песимізму щодо перспектив російської економіки не поділяють. Скажімо, впливовий журнал Economist прогнозує зростання японського ВРП у 1,4%, західноєвропейського — у 1,7% (у Німеччині, яка вважає себе «движком» всього Євросоюзу — 1,8%), а російського — на рівні 1,8%.

Як вважає Economist, саме найбільші країни, що розвиваються, починають активно відновлювати економіку після попереднього спаду: Росія — після падіння цін на нафту, Бразилія — після політичної невизначеності, а Індія — після реформ Нарендри Морі, спрямованих на протидію чорного ринку.

Так чи варто довіряти апокаліптичним прогнозами щодо впливу «охолодження» китайської економіки на Росію? Це питання «СП» задала нашим постійним експертам.

Проблеми Китаю на Росію впливають мало

Старший науковий співробітник Центру комплексних європейських і міжнародних досліджень Вищої школи економіки (ВШЕ) Василь Кашин:

— У нас люблять крайності: або все добре, або — справжнє пекло! Звідси при найменших проблемах жахлива хвиля песимізму. Так і в цьому випадку. Якщо зростання економіки Китаю, на нас це відбивається тільки одним чином — через падіння цін на нафту. Однак оцінити, як конкретно це китайське «уповільнення» позначиться на нафтовому ринку, поки що неможливо. Адже є ще фактори інших гравців — Венесуели, Ірану та інших.

Плюс уряд Росії закінчило минулий рік з великим бюджетним профіцитом, провело непопулярну пенсійну реформу і підвищив ПДВ. Так що якихось негайних важких наслідків для економіки і бюджету, на мій погляд, не має.

Старший науковий співробітник Інституту економічної політики Сергій Жаворонков:

— Китайські влади перенапрягли економіку масштабними витратними проектами (від військових до ідеї виходу в найближчі роки на загальнообов’язкове пенсійне забезпечення, але всі ці перелічені мною фактори конкретно Росії загрожують мало.

Китай — це 15% нашого експорту в першому півріччі 2018 року, причому майже виключно це нафта, нафтопродукти-газ-вугілля (67%) і деревина (10%). Навіть якщо трохи замедляющаяся економіка Китаю стане менше їх споживати, по цій товарній групі більш дешевих варіантів у Китаю немає, вони швидше скоротять закупівлі того ж вугілля в Австралії і Індонезії.