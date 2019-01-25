«Зигзаг удачі»: квінтесенція Совка

Ельдар Рязанов у радянський час зняв три комедії, сюжет яких закручується навколо Нового Року. Дві з них стали одними з найбільш затребуваних радянської масової аудиторією фільмів: «Карнавальна ніч» (1956) та «Іронія долі, або З легким паром!» (1975). Третя комедія (хронометрически, правда – друга), «Зигзаг удачі» (1968), особливо улюбленою для радянських глядачів не стала. Чому? Тому що радянський глядач подивився в неї, як у дзеркало і побачене йому не сподобалося. Радянські глядач хотів, щоб йому регулярно брехали про те, що він запускає космічні ракети, рятує світ від чогось там, від чого цей світ треба рятувати і будує якийсь фантастично-велике майбутнє. Але Ельдар Рязанов показав справжнє обличчя радянської людини, що здійснює головну комуністичної максиму досягнення радянського щастя – відняти і поділити. Вільно або мимоволі Рязанов позначив основний стрижень, навколо якого будувався радянська людина. Але радянська людина – що пересічний глядач, що досвідчений кінокритик – цього викриття не зрадів. Фільм не став повністю провальним, але в біографії Рязанова вважається помилкою метра – вважається, зрозуміло, радянськими людьми. Що ж викликало у радянських людей приховану неприязнь до цього фільму, який замислювався як весела новорічна комедія?

Головний герой фільму – фотограф Володимир Антонович Ліщини, звичайний тихий радянський житель типового провінційного радянського містечка. Зйомки фільму відбувалися в Москві, але за сюжетом справа відбувається в провінції – у Орєшнікова є мрія перебратися до Москви. Але перебратися не просто так, а ставши знаменитим фотографом. А для цього йому потрібна нова дзеркальна камера.

Але маленька зарплата фотографа не призначена для того, щоб купувати нові фотоапарати. 400 карбованців – чи жарт!» Тому Ліщини просто зупиняється час від часу у вітрини фотомагазин, облизуючись на такий привабливий, але такий недоступний новий фотоапарат.

Отже, коло перший Радянського Раю – відсутність грошей на хорошу річ у простого радянського людини, у якого немає ніяких інших джерел заробітку, крім його роботи в фотоательє. Ніяких легальних можливостей заробити на фотоапарат у Орєшнікова немає. Що йому залишається? Тільки мріяти. А він взагалі людина не тільки мрійливий, але і винахідливий.

Під кінець року на підприємствах в СРСР завжди підбивалися підсумки роботи і, зокрема, обговорювалися перспективи виконання і перевиконання річного плану. У цьому сенсі над фотоательє «Современник», в якому працює Ліщини, згустилися хмари. «Був кінець грудня, коли належить рапортувати, а звітувати було про що». Тобто план зривався. «Добре ім’я нашої фотографії знаходиться під загрозою» – сумно констатує директор фотоательє і далі закликає згуртувати ряди і придумати, як вийти з планово-фінансової безвиході. Але колектив згуртовано мовчить.

Ось друге коло Совка – план. Одна справа план з випуску, скажімо, комбайнів або тих же танків. Запланували випустити стільки-то штук, випустили. Принаймні зрозуміло, як виконати такий план. Але як можна виконати план по виручці в фотоательє? Потрібно людям фотографуватися – вони фотографуються. Не потрібно – не йдуть і все. Тим паче під Новий рік. Скажімо, якби це була нормальна країна, то колектив фотоательє мав би можливості для маневру. Він (колектив) міг би розмістити рекламу на білбордах наприклад. А міг би за принципом взаємовідносин гори і Магомета піти зробити вилазку в ті місця, де точно потрібні фотографи – у дитячі садки або в які-небудь подібні локації, де під новий рік потрібна людина з фоторушницею. Люди люблять фотографуватися. А в 1968 році фотоапаратів на руках було ще мало, так що фотограф був потрібним членом суспільства. Але не тоді, коли фотограф сидів у своїй майстерні, чекаючи з моря погоди. Здавалося б – що за проблема? Беріть фотоапарати і бігайте по околицях, ловіть гуляють в парках і біля магазинів – от і буде вам ваш план. Але це ж Совок. І це не приватна крамничка, а державне фотоательє з гучною назвою «Сучасник»! І тому його працівники не мають право виявляти такого роду ініціативу. Все що вони можуть – це сидіти у себе на роботі і чекати клієнтів. Класичний совковий абсурд.

Вихід підказує Ліщини – вихід такий же абсурдний, як і весь Совок, але в рамках радянських реалій рішення працююче. Ліщини пропонує всім співробітникам самим сфотографуватися, та ще привести у фотоательє своїх родичів. Маячня? Звичайно – маячня. Але зате у звіті буде виконано, а й перевиконано план. А це в реаліях Совка важливіше всього іншого. І хоча, як меланхолійно зауважує ретушер Петя, «премія, яку ми отримаємо, навряд чи покриє наші витрати», голова місцевкому починає тріщати дзвінкими совковими фразами: «у нас все на добровільних засадах», «наш колектив отримав можливість проявити свідомість», «кожен, як завжди, повинен діяти за велінням серця і громадянського обов’язку» та іншу таку совкову пургу, яку включений на повну гучність всякий раз, коли радянській людині пропонувалося взяти за свій рахунок в якому-небудь громадському ідіотизмі. Весь Совок тут на увазі – виконати план за будь-яку ціну, все в ім’я плану! А того, хто цього не розуміє, «колектив затаврує ганьбою». У підсумку ідея Орєшнікова пішла в маси і план був виконаний.

Далі відбувається ще одна подія, дуже характерне для Совдепу. Коло третє. Колектив фотоательє, в якому працює Ліщини, повинен вибрати відповідального за збір членських внесків в касу взаємодопомоги.

Сьогодні в інших віртуальних колективах стало модно пускати рожеві слюні про небувалу громадянську відповідальність і активність радянських людей, будівельників комунізму. Реальність була набагато прозаїчніше. Радянський чоловік біг як від вогню від будь-якої «громадської навантаження». Так витіювато тоді називалася обов’язок безкоштовно виконувати будь-які громадські посади. Ну не бажав радянська людина «обирати і бути обраним». Причому «бути обраним» він не хотів особливо. А кому захочеться безкоштовно нести додаткове навантаження? При цьому робота могла бути елементарне, от як у фільму – збирати внески. А все одно – не хочеться. Оскільки Ліщини трохи раніше допоміг колективу вирішити проблему виконання плану, його, за радянським принципом «будь-яка ініціатива карається», одноголосно обирають на цю посаду. У колег як камінь з душі впав. Ніхто не хоче цим займатися. Та й Ліщини не хоче і намагається відмовитися. Але куди там. І Орешникову передають ключ від месткомовского сейфа. Ну що ж, робити нічого. І новий відповідальний тут же починає вимагати з колег членські внески.

Природно, всі колеги відразу ж розходяться, чи не розбігаються. Ніхто не бажає здавати членські внески. Ще одна з особливостей Совка. Радянська людина в добровільно-примусовому порядку складався в купі товариств і об’єднань (ДТСААФ, товариство «Знання» і т. п. фікція) і в кожне потрібно здавати внески. А тут ще внески в касу взаємодопомоги, та ще й під Новий рік – ні вже, йдіть лісом. Реальний радянська людина, на відміну від свого плакатного прототипу, зі своїми кровними копійками на громадські потреби розлучався вкрай неохоче. Власне, саме тому ніхто не хотів бути обраним на цю посаду. Навіть голова місцевкому Алевтина Василівна – негарна жінка, яка мріє про чоловіка – відмовляється вносити внески, хоча і вибачається, мотивуючи тим, що у неї немає грошей. Ліщини пропонує їй взяти у нього в борг. Тобто фактично вносить гроші за себе і за голови місцевкому. Загалом, В підсумку абияк (може навіть всім даючи в борг) Ліщини збирає внески майже з усіх.

А далі йому приходить в голову шикарна ідея. Оскільки каса взаємодопомоги призначена для того, щоб допомагати грошима нужденним колегам, то Ліщини вирішує взяти з каси гроші 20 (двадцять) рублів і купити облігацію 3-процентної позики, отримати виграш і купити фотоапарат. З цими грошима він йде в ощадкасу, в якій працює його наречена, і та вибирає йому навмання один квиток, жартівливо обіцяючи, що він обов’язково виграє 10 тисяч карбованців.

Попутно, до речі, ми дізнаємося, що ці облігації коштували дуже дешево. 20 рублів в 1968 році – це дуже немаленька сума. І попутний висновок: фотограф Ліщини на свою жебрацьку зарплату не може купити не те що фотоапарат за 400 рублів, але навіть облігація за 20 рублів йому не по кишені, і він її купує тільки взявши гроші в касі. Далі трапляється казка в стилі Голлівуду. На наступний же день відбувається розіграш і на квиток Орєшнікова випадає головний приз – 10 тисяч рублів.

І ось тут відразу починається черговий коло Совка. Радянські люди повністю розкриваються. Починається, зрозуміло, з Орєшкіна. Спершу йому сеча вдаряє в голову і він вирішує з барського плеча купити своїй нареченій шубу з цього хутра.

Дізнавшись, що шуба коштує 2900 (дві тисячі дев’ятсот) грн, він починає зменшувати обороти, вибираючи одяг все гірше і гірше, а в підсумку заявляє, що любить наречену і без шуби. Чим, зрозуміло, викликає образу, сльози і розставання. На прощання Ліщини кидає своїй нареченій: «Не така вже ти й гарна», за що, звичайно, хочеться дати йому у вухо. Далі він відправляється колобродити до своєї сослуживице Лідії Сергіївні, яка, дізнавшись про виграш, тут же загорілася до Орешникову любов’ю. По дорозі, по незнанню, Ліщини прихоплює товариша по чарці, який виявляється чоловіком по службі, якого та вигнала незадовго до цього. Однак це все, так би мовити, «людське, надто людське», яке не обов’язково є атрибутом Совка, а характерне для будь-яких бідних страт суспільства. Отримавши гроші, бідняки завжди ведуть себе подібним чином. Просто Совок не давав розкритися їх «талантам», змушуючи вимовляти трафаретні правильні слова, які вони самі не вірили. Однак самий Совок починається пізніше.

І ось, коло п’ятий. Лідія Сергіївна ображається на Орєшнікова – а ми не забудемо, що сама вона прилипла до нього тільки після виграшу – вирішує помститися. Вона йде до голови місцевкому і в чисто совковому стилі повідомляє, що Ліщини купив облігацію на гроші, взяті із загальної каси, тобто спільні гроші, а раз так – і виграшна облігація теж загальна. Бінго! Негарна голова місцевкому Алевтина Василівна теж мучиться безгрошів’ям і впевнена, що чоловіки на неї не клюють лише тому, що вона не може купити собі красивого одягу. А тут ще на горизонті вимальовується потенційний наречений – директор автобази Іван Степанович Калачов, такий собі старий плішивий мухомор. Так що Алевтина з півслова розуміє, наскільки багато обіцяє особисто їй шикарна ідеї Лідії Сергіївни.

На наступний день Алевтина призначає збори, щоб обговорити «моральний вигляд Орєшнікова». Совок у всій красі. Як з’ясовується – практично всі працівники фотоательє хочуть взяти участь у розділі майна Орєшнікова. Ось воно класичне – відняти і поділити! Кожному не вистачає грошей. Хто-то навіть не дуже мерзенна, типу алкаша ретушера Петі, який просто хоче грандіозного свята. В інших цілі солідніше. Молода парочка цілується вечорами в фотолабораторії, оскільки не має кута, де б приткнутися. Їм би дуже знадобилася частка від виграшу, щоб зробити внесок у кооператив. Алевтина, як сказано, хоче причепуритися для нареченого. Загалом, жадібність жебраків радянських людей не знає кордонів. Але вони мнуться, не знаючи, як перейти до рішучих дій. Допомагає всім наречений Алевтини – який, до речі, запалився до неї пристрастю теж, тільки дізнавшись про облігацію. Наречений відбирає облігацію у Орєшнікова. Совкова «справедливість» перемогла.

Попутно, до речі, добрі радянські люди, причепившись до формальності – автор ідеї, Лідія Сергіївна, не здала внесок в касу – виключають її з числа пайовиків, щоб за її рахунок таким чином збільшити власну частку. Омерзительнее цієї сцени взагалі складно що-небудь придумати. Ось він – Совок на всю широчінь і глибину. Ось за яким «теплому доброму часі» сумує нині совкова живність.

Загалом, колеги отримують гроші Орєшнікова. Причому видає їм колишня наречена Орєшнікова. І це при тому, що вона-то добре знає, чия це облігація. Але вона мовчить. Знову таке якість радянської людини, як нібито чесність, кудись випаровується, коли в силу вступають жіночі образи.

При цьому, до речі, колектив фотоательє чинить беззаконня. Бо облігація належить Орешникову. Те, що вони у нього відібрали виграш – це фактично грабіж, тобто кримінальне діяння. Але Ліщини, зазомбована совковими гаслами, навіть особливо не пручається. Він, правда, під завісу разом з Лідією Сергіївною вчиняє викрадення виграшу, але не для того, щоб повернути собі своє законне, а лише для того, щоб взяти «долю». Тобто він визнає справедливість вимог охуевших совків – його колег – про розподіл виграшу порівну між усіма.

І, до речі, сам режисер Ельдар Рязанов завершує фільм таким чином, що ні в кого не залишається сумнівів – колектив прав, що відібрав у Орєшнікова виграш і поділив порівну. Ось вона – вивернута навиворіт мораль, мораль моральних виродків, які можуть будувати своє щастя не своїми талантами та енергією, а відніманням у більш енергійного те, що він заслужив. Ось це і є Совок. Саме це було найбільш огидно в організації горезвісного радянського суспільства. І ось чого хочуть повернути інші громадяни, пускаючи сьогодні рожеві бульбашки про СРСР 2.0 та інші казки для недоумкуватих. Забрати і поділити. Ось справжній девіз СРСР. Ось з яких деталей того «теплого доброго часу» тужать сьогодні Лідії Сергіївни та Алевтини Василівни, а також – і особливо – їх діти. Самі ніколи нічого не вміли, крім вічних чвар, інтриганства і виголошення тріскучих фраз на нескінченних безглуздих зборах, зате вони в той час були спокійні за дотримання горезвісної «соціальної справедливості» в їх розумінні. А їх розуміння соціальної справедливості, повторю – відняти і поділити. Вони самі живуть тільки на жебрацьку зарплату і мріють про красиве пальто. Але зате і все навколо не повинні піднятися вище їх рівня. І Совок їм це забезпечував, декларуючи «Ніхто не повинен робити того, чого не робить ніхто» і додаючи: «Кожен робить те, що роблять всі». Ідеальне суспільний устрій для Алевтини Василівни, яка ніколи не зможе зробити того, чого не робить ніхто і, відповідно, ніколи не підніметься вище свого напівжебрацького – але зате гарантовано напівжебрацького – існування.

Коли радянським людям показали їх самих у фільмі «Зигзаг удачі», фільм радянським людям не дуже сподобався. Не хотіли радянські люди дивитися в дзеркало. Особливо під Новий рік. Вони хотіли дивитися на картини, на яких вигадані радянські люди на космічних кораблях борознять Великий Театр. Ну або, в крайньому випадку, дивитися кіноказки про те, як хірург у п’яному вигляді відлітає в інше місто і там знаходить своє щастя. Хоча кому-то цей фільм не сподобався з-за того, що навіть у кіно чоловік не зміг втекти від Совка.

А у фільмі «Зигзаг удачі» симпатію не викликає взагалі ніхто. Тому що показані саме класичні радянські люди, якими вони були насправді, а не на плакатах або на картинах. Просто зазвичай вони були покриті тонким шаром сріблянки правильних слів. Але тільки пошкреби їх – і одразу під маскою нормальної людини проявлялося мурло Совка. Тому і СРСР не шкода, яка створювала цілющу середовище для розмноження цих типажів.