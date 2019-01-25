В ЄС припинили друк банкнот номіналом €500

Купюру виводять з обігу.



Європейський центральний банк припинив друк банкнот номіналом €500, випущених в 2002 році. В оновленій серії “Європа” цей номінал буде відсутній, повідомляє прес-служба центробанку.

З 27 січня більшість національних центробанків Євросоюзу будуть вилучати з обігу цю банкноту. Продовжить її випуск до 26 квітня включно тільки Deutsche Bundesbank і Oesterreichische Nationalbank, наголошується в повідомленні.

При цьому 500-єврові банкноти залишиться законним платіжним засобом. Її можна обміняти в будь-якому нацбанку Європи.

Як повідомили в прес-службі НБУ, українські банки також будуть обмінювати купюру, поки вона буде перебувати в обігу.

Нова серія “Європа” буде складатися з банкнот номіналом €5, €10, €20, €50, €100, €200.