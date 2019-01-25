Британка отримала множинні переломи, зіткнувшись з огрядною жінкою

Інцидент стався в турецькому аквапарку.



Мешканка Великобританії розповіла, як похід в аквапарк закінчився для неї множинними переломами та пошкодженнями внутрішніх органів.

Про це повідомляє Daily Mail.

32-річна Джемма Джослін (Jemma Joslyn) приїхала на відпочинок у Туреччину і відразу після заселення в готель попрямувала в аквапарк разом з двома дітьми. Вона спустилася з однієї з водних гірок і виявилася збита жінкою, яка котилася слідом за нею. В результаті у дівчини виявили п’ять зламаних ребер, ушкодження печінки і інших внутрішніх органів, а також сильна внутрішня кровотеча.

Туристку доставили в лікарню, в якій зробили термінову операцію. Вже в лікарні з’ясувалося, що страховка не покриває витрати, і один туристки заплатив за неї п’ять тисяч фунтів стерлінгів.

За словами Джослін, інцидент стався у вересні 2018 року, але вона досі страждає від наслідків ушкодження нирок. Крім того, після операції на її животі залишився великий шрам.

“Я пробула в Туреччині тільки 14 годин. Моя дочка повинна була їхати за мною, але замість неї виявилася жінка з надмірною вагою”, – розповіла британка, додавши, що подала в суд на адміністрацію готелю, оскільки на території водних гірок не були вжиті заходи безпеки.