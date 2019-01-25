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В Італії главу МВС звинуватили у викраденні людей

25.01.2019

В Италии главу МВД обвинили в похищении людейВін знаменитий антимиграционной політикою.

Суд Сицилії прийняв рішення про те, що міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини може бути звинувачений у викраденні.

У серпні минулого року Сальвини заборонив висадити на Сицилії 177 біженців, яких врятували в Середземному морі, які перебували на кораблі італійської берегової охорони.

Після майже тижня перебування мігрантів на кораблі Ірландія, Албанія і Католицька церква домовилися про їх переміщенні.

Прокурори вважають, що це необхідно розцінювати як утримання заручників. Ці звинувачення передбачають покарання у вигляді тюремного терміну від 3 до 15 років. Однак, дозвіл на судове переслідування міністра повинен видати парламент.

Сам Сальвини не заперечує своїх дій і заявляє, що і надалі буде дотримуватися жорсткої антимиграционные політики.

“Я зізнаюся. Немає потреби в судовому процесі. Це правда, я зробив це, і я зроблю це знову”, – сказав Сальвини у відеоролику, розміщеному на його сторінці в Facebook.

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