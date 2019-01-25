Смертельне ДТП у Польщі: зіткнулися 15 машин

Серед потерпілих дитина.



Щонайменше 15 автомобілів зіткнулися на шосе А1 на ділянці Торунь – Влоцлавек в Куявсько-Поморському воєводстві в центральній Польщі. В результаті аварії загинула одна людина. Дорога заблокована. Про це повідомляє RMF FM.

За інформацією дорожніх служб серед 15 автомобілів є легковики, вантажівки і автобуси.

За попередніми даними, в результаті ДТП одна людина загинула, а троє поранені, в тому числі одна дитина.

Причиною ДТП ймовірно стали важкі погодні умови: сильний сніг та ожеледиця.