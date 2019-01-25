Неможливо домовитися: розвідка назвала головного ворога Росії в Україні

Росіяни вважають українського лідера Петра Порошенка єдиним, з ким неможливо домовитися про повернення України в орбіту впливу Кремля.

“Він дійсно намагається ввести Україну в когорту НАТО і ЄС і має кремлівський ярлик “русофоба”. Забезпечений за останні 4 роки прогрес очевидний. Це визнається не тільки в Україні і на Заході, але навіть у Росії”, – пояснив Божок.

За словами глави СЗР, у зв’язку з президентськими виборами в Україні, які призначені на 31 березня 2019 року, перед російськими спецслужбами поставили одне завдання – “Хто завгодно, тільки не Порошенко”.

Божок також повідомив, що влада РФ виділили 350 млн доларів на провокації спецслужб з метою вплинути на виборчий процес.

Відзначається, що Москва розраховує на те, що перезавантаження влади в Україні “спричинить за собою певний параліч державного механізму”, а значить, відкриє шлях для російських військ.