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Американець, що важив майже 300 кг, схуд в два рази

25.01.2019

Американец, весивший почти 300 кг, похудел в два разаДо вісімнадцяти він важив 150 кг.

Американець Джастін Максвейн з округу Йорк, штат Південна Кароліна, скинув 110 кілограмів після того, як почав задихатися і не міг ходити. Про це повідомляє Daily Mail.

У свої 27 років американця важив 270 кілограмів. Винуватцем цього він вважає свою матір, яка покинула сім’ю, коли хлопцеві було 5 років. Жінка приймала наркотики і вперше знову з’явилася в життя сина 10 років.

Після рідкісних зустрічей з матір’ю Максвейн почав заїдати стрес. До 18 років він важив 150 кілограмів, а в 27 його вага досяг 270 кг. Чоловік не міг водити авто, практично не ходив і задихався. Американець зізнається, що якось прокинувся і зрозумів наскільки запустив своє життя”.

Максвейн звернувся до лікаря і зважився на операцію по видаленню зайвого жиру і шкіри. До операції він скинув 50 кілограм і зміг сам добиратися до клініки.

Після операції і дієти чоловік зумів схуднути до 160 кг і відсвяткував це, зробивши собі татуювання.

Американец, весивший почти 300 кг, похудел в два раза
Американец, весивший почти 300 кг, похудел в два раза

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