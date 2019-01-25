Озвучені результати переговорів Росії і НАТО щодо ракет

У Брюсселі пройшло засідання Ради Росія – НАТО.



Росія і НАТО на переговорах в Брюсселі повністю розійшлися в позиціях за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і конфлікту в Україні. Про це заявив у п’ятницю, 25 січня, генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг за підсумками засідання Ради РФ – НАТО.

“По обом цим темам ми розійшлися в думках. І саме тому важливий цей діалог”, – сказав він.

Генсек назвав зустріч конструктивною і корисною, незважаючи на розбіжності сторін.

“На сьогоднішній зустрічі ми обговорили найважливіші теми, що стосуються північноатлантичної безпеки. Наші зустрічі не завжди проходять просто, але саме тому вони так важливі”, – сказав Столтенберг.

При цьому він зазначив, що Північноатлантичний альянс не має яких-небудь ознак прориву по ДРСМД.

“Всі члени Ради Росія-НАТО визнають, що ДРСМД життєво важливий для північноатлантичної безпеки. Але договір зараз під загрозою. На жаль, ми не бачили ніяких ознак прориву”, – сказав він.

Однак Столтенберг вважає, що шанси зберегти угода є, навіть коли США почне процес виходу з нього.

“Після 2 лютого, як і раніше, буде можливість зберегти договір, тому що США 2 лютого почнуть процес виходу з нього, але він буде завершений приблизно через шість місяців”, – сказав він.

Генсек пояснив, що альянс має намір протягом цих шести місяців вести діалог з РФ з метою зберегти угоду.

Говорячи про ударних військових дронах США і ракети-цілях для системи протиракетної оборони (ПРО), Столтенберг зазначив, що вони не порушують ДРСМД.

Столтенберг стверджує, що “Росія продовжує піднімати ці питання, щоб “відволікти увагу від реальної проблеми”, яку, на його думку, представляють собою нові російські ракети.

В інтерв’ю телеканалу CNBC Столтенберг розповів, що країни НАТО звернулися до своїх військових з проханням вивчити наслідки появи у Росії крилатої ракети наземного базування 9М729, яку вимагають ліквідувати США.

“Ми попросили наші військові влади, наших воєначальників вивчити можливі наслідки. Ми розглянемо багато різних варіантів, але зараз я не буду спекулювати, тому що це дійсно серйозно, і ми повинні підійти до цього розмірено і відповідально”, – додав Столтенберг.

Як відомо, США вимагають ліквідувати ракету 9М729, щоб зберегти ракетний договір. Саме про це йшла мова на переговорах США і Росії в Женеві 15 січня. Обидві сторони залишилися розчаровані результатами зустрічі.