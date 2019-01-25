У Коболєва витратили вже сім мільйонів євро на захист від «Привату» Коломойського

Топ-менеджера НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

НАК «Нафтогаз України» витратила вже 7 млн євро на послуги з представництва своїх інтересів у справі за позовом міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта» групи «Приват» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Так, 21 січня 2019 року «Нафтогаз України» уклав угоду

з міжнародною юридичною фірмою KWM Europe про юридичні послуги на 4 млн євро.

До цього, в 2017 році, «Нафтогаз» замовив KWM Europe LLP представництво

в Лондонському міжнародному арбітражному суді у справі за зверненням міноритарних акціонерів

«Укрнафти» – кіпрських компаній Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited

і Bordo Management Limited, пов’язаних з групою «Приват».

Позов міноритарних акціонерів «Укрнафти» стосується порушення «Нафтогазом»

акціонерного угоди від 25 січня 2010 року. Мова йде про спірний газ, який,

на думку міноритаріїв, був несанкціоновано відібраний «Нафтогазом».

«Нафтогаз України» визнає свої зобов’язання перед «Укрнафтою»

за використані для потреб населення в період з 2006 по 2011 рік 10,1 млрд

куб. м природного газу. При цьому спірною залишається ціна цього газу НАК оцінює

його вартість в 3,753 млрд гривень (за чинною на той момент ціною, встановленою

НКРЕ), а міноритарні акціонери наполягають на поточній вартості газу.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Лондонський міжнародний арбітражний суд виніс рішення у спорі компаній Коломойського і Боголюбова проти НАК «Нафтогаз України» про виконання акціонерного угоди «Укрнафти».

Також повідомлялося, що інтереси партнерів екс-глави

«Привабанк» Коломойського і Боголюбова будуть захищати юристи компанії, яка раніше допомагала

який втік з України Віктору Януковичу у справі Юлії Тимошенко.