Американець купив найдорожчу квартиру в історії країни

Площа перевищує 2,2 тис. кв. метрів.



Американський мільярдер і засновник хедж-фонду Citadel Investment Group Кеннет Гріффін купив найдорожчу квартиру за всю історію США. Чотириповерхові квартира в хмарочосі в самому центрі Нью-Йорка обійшлися йому в $238 млн, пише The New York Times.

Квартира розташована в 69-поверховому будинку через дорогу від Центрального парку. Загальна її площа перевищує 2,2 тис. кв. метрів.

Будівля нове, і в ньому ще тривають ремонтні роботи. Передбачається, що в хмарочосі розмістяться спортклуб, бібліотека та майданчики для гри в гольф і баскетбол.

Раніше найдорожчим житлом у США вважалося маєток у Іст-Хамптоне. У 2014 році його придбали за $137 млн.

Газета відзначає, що зовсім недавно Гріффін придбав особняк XIX століття, розташований поруч з Букінгемським палацом у Лондоні. Початкова вартість житла дорівнювала £125 млн, однак остаточна сума угоди не розголошується.