На Анталію обрушився шторм з торнадо: є загиблі

Пошкоджені будівлі та транспорт.



На турецький курорт Анталія обрушився шторм, що супроводжується зливами, сильним вітром і торнадо. Про це в четвер, 24 січня, повідомляє Daily Sabah.

З-за шторму в районах Кумлуджа, Кемер і Финике пошкоджені будівлі, транспортні засоби, також завдано шкоди сільськогосподарським угіддям і теплицях. У деяких районах сталися повені.

Жертвами стихії стали 2 людини в Кумлудже і Кемері. Ще один чоловік пропав без вісті, щонайменше 11 людей отримали поранення. Постраждалі доставлені в лікарню.