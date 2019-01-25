Міжнародна фінансова корпорація увійде в капітал «Укргазбанку»

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) готова увійти в
капітал державного «Укргазбанку». Про це повідомила глава офісу
Національного інвестиційного ради Юлія Ковалів на своїй сторінці в Facebook.
«На засіданні Національного інвестиційного ради
керівництво IFC підтвердило готовність розглядати інвестиції у капітал
«Укргазбанку», — повідомила Ковалів.
За її словами, протягом наступних кількох місяців почнеться
підготовча робота, в тому числі due diligence.
Зазначимо, у вересні минулого року «Укргазбанк» змінив голову
наглядової ради. Оновлення складу наглядової ради було однією з умов IFC
для входження в капітал фінустанови.
На засіданні Національної Інвестиційної Заради керівництво IFC підтвердило готовність розглядати інвестиції в капітал…
Posted by Yuliya Kovaliv on Wednesday, January 23, 2019
Раніше SKELET-info повідомляв, що генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника голови правління «Укргазбанку». За даними ЗМІ, мова йде про Олексія Омельяненка, якого підозрюють у привласненні державних коштів.
Нагадаємо, держава планує провести приватизацію
«Укргазбанку» до кінця 2019 року.
До цього суд задовольнив позов ДП « Східний
гірничо-збагачувальний комбінат», зобов’язавши «Укргазбанк» перерахувати $1,98 млн
доларів австрійської компанії Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft
GmbH.