Міжнародна фінансова корпорація увійде в капітал «Укргазбанку»

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) готова увійти в

капітал державного «Укргазбанку». Про це повідомила глава офісу

Національного інвестиційного ради Юлія Ковалів на своїй сторінці в Facebook.

«На засіданні Національного інвестиційного ради

керівництво IFC підтвердило готовність розглядати інвестиції у капітал

«Укргазбанку», — повідомила Ковалів.

За її словами, протягом наступних кількох місяців почнеться

підготовча робота, в тому числі due diligence.

Зазначимо, у вересні минулого року «Укргазбанк» змінив голову

наглядової ради. Оновлення складу наглядової ради було однією з умов IFC

для входження в капітал фінустанови.

На засіданні Національної Інвестиційної Заради керівництво IFC підтвердило готовність розглядати інвестиції в капітал…

Posted by Yuliya Kovaliv on Wednesday, January 23, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника голови правління «Укргазбанку». За даними ЗМІ, мова йде про Олексія Омельяненка, якого підозрюють у привласненні державних коштів.

Нагадаємо, держава планує провести приватизацію

«Укргазбанку» до кінця 2019 року.

До цього суд задовольнив позов ДП « Східний

гірничо-збагачувальний комбінат», зобов’язавши «Укргазбанк» перерахувати $1,98 млн

доларів австрійської компанії Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft

GmbH.