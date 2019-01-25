У США 12-річна дитина застрелив боксера в його ж будинку

Спортсмену вистрілили в голову.



Американський боксер другої напівлегкої дивізіону Джон Ванметер був застрелений у своєму ж будинку 12-річною дитиною.

Інцидент стався в середу, в будинку Ванметера і його подруги. Пара почула гучний шум, ніби хтось намагався зламати їх двері. Ванметер пішов розбиратися, а дівчина викликала поліцію. По прибуттю поліцейські знайшли труп боксера з єдиним вогнепальним пораненням в голову.

Свідки повідомили поліції, що підозрюваним є невідомий суб’єкт, одягнений у все чорне і в чорній бандані на нижній частині обличчя. Злочинець в кінцевому рахунку був спійманий. Як виявилося, йому лише 12 років. З-за свого віку (до 14 років) і закону штату Техас неповнолітньому підозрюваному загрожує максимальне покарання у вигляді 40 років.

У Ванметера залишилися двоє дітей. Професійну боксерську кар’єру він почав в 2016 році і з тих пір провів шість боїв. Свій наступний поєдинок він повинен був провести в лютому.