У Латвії відпустили одіозного екс-президента CityCommerce Bank Тумовса

Затриманий у Латвії за запитом українських

правоохоронних органів екс-президент CityCommerce Bank Рейніс Тумовс відпущений на свободу. Про це повідомляє видання Kompromat.lv

з посиланням на джерело в Державній службі безпеки Латвії (Valsts

drošības dienests, VDD).

За даними співрозмовника видання, Тумовс знаходиться під

підпискою про невиїзд. «Тумовс не тільки резидент Латвії, але і володіє

американським паспортом. Є відомості, що саме в США у нього величезне

стан», — зазначив співрозмовник ЗМІ.

Як повідомляв SKELET-info, Тумовса затримали в Латвії в жовтні 2018 року, йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

CityCommerce Bank був визнаний неплатоспроможним 2014

році, а в 2015 Національний банк України вирішив його ліквідувати. В 2014 році

CityCommerce Bank повністю володіло підприємство «Глобал Менеджмент Файненшл

Груп», яке, в свою чергу, належало Нурулисламу Аркаллаеву (15%),

Сергію Тронему (24,99%), Рейнису Тумовсу (24,99%), а також Майкла Ендрю Греему

через компанію Apollus Services Limited (24,99%).

До цього Тумовс був головою правління «Конверсбанку» і

радником президента Latvijas Krājbanka Володимира Антонова, який зараз звинувачується

у ряді фінансових злочинів, в тому числі, в Литві та Росії.





Нагадаємо, Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно Тумовса. Крім того екс-голова

CityCommerce Bank Грабовецький буде заарештований за рішенням суду.