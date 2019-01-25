У Латвії відпустили одіозного екс-президента CityCommerce Bank Тумовса

Затриманий у Латвії за запитом українських
правоохоронних органів екс-президент CityCommerce Bank Рейніс Тумовс відпущений на свободу. Про це повідомляє видання Kompromat.lv
з посиланням на джерело в Державній службі безпеки Латвії (Valsts
drošības dienests, VDD).
За даними співрозмовника видання, Тумовс знаходиться під
підпискою про невиїзд. «Тумовс не тільки резидент Латвії, але і володіє
американським паспортом. Є відомості, що саме в США у нього величезне
стан», — зазначив співрозмовник ЗМІ.
Як повідомляв SKELET-info, Тумовса затримали в Латвії в жовтні 2018 року, йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
CityCommerce Bank був визнаний неплатоспроможним 2014
році, а в 2015 Національний банк України вирішив його ліквідувати. В 2014 році
CityCommerce Bank повністю володіло підприємство «Глобал Менеджмент Файненшл
Груп», яке, в свою чергу, належало Нурулисламу Аркаллаеву (15%),
Сергію Тронему (24,99%), Рейнису Тумовсу (24,99%), а також Майкла Ендрю Греему
через компанію Apollus Services Limited (24,99%).
До цього Тумовс був головою правління «Конверсбанку» і
радником президента Latvijas Krājbanka Володимира Антонова, який зараз звинувачується
у ряді фінансових злочинів, в тому числі, в Литві та Росії.
Нагадаємо, Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно Тумовса. Крім того екс-голова
CityCommerce Bank Грабовецький буде заарештований за рішенням суду.