Аеропорт Нью-Йорка обмежив рейси з-за шатдауна

В аеропорту Нью-Йорка призупинили польоти

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) оголосило про призупинення обслуговування деяких рейсів в аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку з-за наслідків часткового закриття уряду.

Польоти припинені через брак співробітників авіадиспетчерської служби. FAA повідомило, що деякі рейси затримуються більш ніж 40 хвилин.

За даними FlightAware, інші аеропорти Нью-Йорка, в тому числі міжнародний аеропорт Ньюарк-Ліберті в Нью-Джерсі, також працюють з затримками через кадрових проблем.

Оголошення FAA зроблено на наступний день після того, як керівники авіакомпаній попередили, що з-за шатдауна авіаційна система США знаходиться “на межі”.

Профспілки пілотів, авіадиспетчерів і бортпровідників заявили, що із-за шатдауна з кожним днем зростає загроза безпеки авиаперелотов.

Нагадаємо, що з опівночі 22 грудня 2018 року розпочалася процедура часткового припинення роботи уряду через відсутність фінансування держустанов.

Причиною нинішнього “шатдауна” стали розбіжності щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Це одне з головних передвиборних обіцянок президента Дональда Трампа. Опозиційні демократи категорично відмовляються голосувати за фінансування цього проекту вартістю понад $5 мільярдів.

Лідери партій намагалися домовитися з Трампом про закінчення “шатдауна”, однак досягти домовленостей не вдалося.