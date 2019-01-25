Пожежа танкерів у Чорному морі: пошук моряків завершено

У Чорному морі завершили пошуки моряків з гарячих танкерів



“Все, сьогодні припинили пошукову операцію у зв’язку з відсутністю розумної надії знайти когось живим”, – сказав співрозмовник агентства.

Як уточнили в прес-службі, капітани обох судів вижили.

За словами прес-служби, гасіння судів буде продовжуватися, а 10 зниклих моряків будуть шукати проходять в цьому районі суду.

Для запобігання загрози вибуху гарячих судів їх корпусу охолоджуються з суднових пожежних установок аварійно-рятувального судна “Рятувальник Демидов” і буксира-рятувальника “Меркурій”.

Всього авіацією обстежено 4200 кв. миль акваторії Чорного моря морськими суднами – 630 кв. миль. В посольства і консульства передані списки врятованих, загиблих і зниклих безвісти моряків.