Плату за воду та опалення будуть ділити на всіх мешканців будинку незалежно від наявності лічильників

Згідно з новою методикою, яку затвердили у Мінрегіоні, якщо показники, зняті з комунальниками загальнобудинкового лічильника теплової енергії, будуть значно відрізнятися від сумарних показників квартирних лічильників, то решту суму розділять між усіма мешканцями будинку.

Також мешканці квартир будуть платити за опалення місць загального користування і допоміжних приміщень будівлі.

Обсяг теплової енергії, спожитої на опалення місць загального користування, визначається на підставі показів вузлів розподільного обліку або приладів-розподілювачів у разі оснащення ними 100 % місць загального користування і допоміжних приміщень. При відсутності вузлів розподільного обліку обсяг теплової визначається як частка від загального обсягу споживання теплової енергії на опалення будівлі:

— одноповерхова будівля — 20 %;

— двоповерхова — 18 %;

— триповерхова — 16 %;

— чотириповерхова — 14 %;

— п’ятиповерхова — 12 %;

— шестиповерхова і вище — 10 %.

За рішенням співвласників будинку зазначені частки споживання теплової енергії можуть визначатися із застосуванням понижуючого коефіцієнта від 0,2 до 0,9 залежно від теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій (характеристик заповнення дверних віконних, балконних і дверних блоків, наявності тамбурів, якості теплоізоляції інженерних систем і т. д.).

Якщо в будинку є вбудований паркінг, то за опалення цієї площі доведеться платити власникам паркомісць.

Для власників кутових квартир та квартир, які розташовані над арками, перших і останніх поверхах будівлі, також передбачено застосування поправочних коефіцієнтів:

Рішення співвласників багатоквартирного будинку про застосування поправочних коефіцієнтів приймається у відповідності з вимогами Закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку.

Крім того, встановлюється нормативна температура повітря в опалювальному приміщення (18 С), яка також буде впливати на розподіл обсягу спожитих послуг.

Методикою також встановлено порядок визначення обсягу втрати теплової енергії в трубопроводах і обладнанні внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання.