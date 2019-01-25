Трамп оголосив про припинення shutdown

Робота уряду буде відновлено на тритижневий термін



Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення угоди, яка дозволить тимчасово відновити роботу американського уряду.

За словами глави Білого дому, він підпише законопроект про фінансування уряду, щоб відновити роботу урядових органів та агенцій на три тижні – до 15 лютого.

“Я з радістю оголошую сьогодні, що ми досягли угоди, щоб завершити шатдаун і знову відкрити федеральний уряд”, – сказав Трамп.

Робота уряду буде відновлено на тритижневий термін, в цей час Білий дім і Конгрес США продовжать переговори щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, що з опівночі 22 грудня 2018 року розпочалася процедура часткового припинення роботи уряду через відсутність фінансування держустанов.

Причиною нинішнього шатдауна стали розбіжності щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Це одне з головних передвиборних обіцянок президента Дональда Трампа. Опозиційні демократи категорично відмовляються голосувати за фінансування цього проекту вартістю понад $5 мільярдів.

Лідери партій намагалися домовитися з Трампом про закінчення шатдауна, однак досягти домовленостей не вдалося.