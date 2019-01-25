У Румунії зафіксовано 38 смертельних випадків від грипу

Аналогічна ситуація спостерігається і в сусідній Болгарії з Румунією



Кількість громадян Румунії, що померли від грипу, досягла 38 осіб.

“Ми знаходимося на порозі епідемії грипу. За минулі кілька днів кількість хворих на грип знову зросло на 20%, а якщо протягом наступних двох тижнів кількість інфікованих буде зростати, ми зобов’язані будемо оголосити в країні епідемію”, – заявила міністр охорони здоров’я Соріна Пинтя на екстреному засіданні міністерства.

За її словами, збільшується і число громадян, що померли від грипу – їх кількість досягла 38 осіб.

За даними міністерства, лікарням і поліклінікам додатково виділено понад 10 тисяч доз вакцини, так як причиною більшості летальних випадків є те, що люди не були вакциновані проти грипу.

Аналогічна ситуація спостерігається і в сусідній з Румунією Болгарії, де майже в усіх областях країни оголошено епідемію грипу, а сотні навчальних закладів будуть залишатися закритими до 5 лютого.