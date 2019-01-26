Кремль втратив мільярди. У Мадуро вся надія на Путіна

З останнього: Мадуро запропонували амністію у разі відмови від влади.

Не погодиться. Невміння тверезо оцінити ситуацію, самовпевненість і… надія на Путіна. Який за добу вже ДВІЧІ дзвонив венесуельському лідерові. Підтримати? Не-а. Спроба відбити свої гроші.

За 20 років влада режимів Чавеса і Мадуро Венесуела була єдиним союзником Ерефії в американському регіоні. На підтримку цієї зв’язку Кремль витратив $18 млрд. Якщо режим Мадуро не встоїть після спроби державного перевороту, з 20-річними зусиллями можна буде розпрощатися. У грудні 2018 року, коли Мадуро в останній раз був у Росії, Путін підкинув йому ще $6 млрд — нібито, в якості інвестицій в нафтову галузь.

Оцінили розмах вкладень? Питання: чи буде Венесуела після зміни влади повертати борги? Вже смішно, правда? Бо ситуація така ж, як в Україні — гроші давалися не державі, а Мадуро особисто для збереження його прокремлівської політики. Як багато хто вже помітили, народжується добра традиція: перед від’їздом до умовний Ростов чергового диктатора, Москва в останній момент встигає всучити йому мільярди зелені.

Чи встоїть Мадуро? Ні, бо такі не вміють вчасно зупинитися. Якщо бути чесними, Яник міг уникнути трагічного розвитку подій і навіть ще деякий час президентствувати, звільни він 1-2 грудня міністра МВС. Але такі, як Янукович і Мадуро тверезо мислити не вміють.

І останнє. Багато поширюють інформацію про те, що це Вашингтон нахабно прибрав Мадуро і поставив свою людину без всяких виборів. Прикро…

Багатющу країну нафтою місцеві пупулисты зеленско-тимошенківського розливу довели до інфляції в десятки тисяч відсотків, масового виходу населення з країни і погромів продовольчих магазинів, а винні американці. Ще один прикро…

То Венесуела — майбутнє Росії, то Росія — її минуле… Не суть. Просто Кремль втрачає ще одну країну і ще одного януковича. Попередньо заплативши за це мільярди непотрібних власній країні грошей. Світ все ближче до логічної і неминучою однополярності.

Навіщо я це написав? Бо урок. Ті, хто обіцяє знизити ціни в два, чотири, шість разів, а завтра зробити Україну Швейцарією — колективний Мадуро. Підйом до вершини процвітання передбачає шлях через кожну сходинку і збиті в кров ноги. Ті, хто обіцяє туди ліфт — не просто популісти, а лицемірні мерзоти. Пам’ятайте про це 31 березня.