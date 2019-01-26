Зеленський назвав свій перший закон на посту президента України

Український комік Володимир Зеленський, який сьогодні подав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти України, розповів про свої перші кроки у разі перемоги на виборах. За його словами, першим ділом він розробить законопроект «Про народовладдя».

«У ньому ми разом закріпимо механізм, за якою тільки народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії», — декларує у своїй програмі Зеленський.

Крім того, він обіцяє розробити законопроекти про позбавлення недоторканності президента України, депутатів Верховної ради і суддів, про імпічмент президента та відкликання з посади депутата Ради. А ще у законодавстві країни Зеленський планує проголосити «людини як вищу цінність».

Держава для людини, а не людина для держави, — зазначає український комік. «Повага людської гідності має стати основним принципом у діяльності держави, а реформи мають позитивно відображатися на кожній людині, а не десяти сім’ях», каже Зеленський.

Зеленський також запевнив, що йде в президенти тільки на один термін, щоб по його закінченні передати Україну в руки нового покоління політиків.

«Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану», — резюмував він.