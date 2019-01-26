Помер Мішель Легран

Помер відомий співак і композитор.



Відомий французький композитор, піаніст, співак, тричі лауреат престижної кінопремії “Оскар” Мішель Легран помер у віці 86 років.

Легран відомий, насамперед, як автор музики до фільмів, зокрема, він працював над музикою до картин “Шербурзькі парасольки” (1964), “Дівчата з Рошфора” (1967) , “Афера Томаса Крауна” (1968).

За свою кар’єру, яка почалася близько 50 років тому, він тричі ставав лауреатом престижної кінопремії “Оскар”. Так, у 1983 році він отримав нагороду за пісню, що прозвучала у фільмі “Єнтл” з Барброй Стрейзанд у головній ролі, а в 1968 році – за кращу пісню до фільму “Афера Томаса Крауна”. Також він п’ять разів ставав володарем премії “Греммі” і один раз був удостоєний “Золотого глобуса”. З ним працювали такі відомі співаки, як Рей Чарльз, Жан Кокто, Френк Сінатра, Едіт Піаф.