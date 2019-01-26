У Бразилії прорвало греблю: 9 загиблих, понад 300 зниклих без вести

Триває рятувальна операція.



Після прориву дамби хвостосховища гірничодобувної компанії Vale в Бразилії рятувальники знайшли 9 загиблих, кількість пропавшх без вести зросла до 300.

“Рятувальники працювали всю ніч, розшукуючи тіла – щонайменше дев’ять осіб загинули, близько 300 зниклих безвісти”, – йдеться в повідомленні.

Місцевий губернатор сказав, що “шанси мінімальні”, що вони будуть знайдені живими.

За словами пожежників, до 150 зниклих без вести працювали в адміністративних офісах компанії, які були найближче до прориву греблі.

Шахта належить Vale, бразильському гірничодобувного гіганта, який причетний до обвалу шахти в 2015 році в тому ж штаті, де загинуло 19 осіб. Обвал вважається найжахливішою екологічною катастрофою в країні.

Як повідомлялося, в п’ятницю, 25 січня, у хвостосховищі гірничодобувної компанії Vale в Бразилії прорвало греблю – на житлові будинки обрушилися потоки бруду, десятки людей опинилися в пастці. Раніше повідомлялося про 200 зниклих без вести.