Британія відмовилася повертати 1,2 млрд доларів Венесуелі

Золото зберігається в банку Англії.



Банк Англії відмовився видати президенту Венесуели Ніколас Мадуро, якого таким вже не вважають США, Євросоюз і більшість країн Латинської Америки, золоті злитки на суму 1,2 млрд доларів.

Як повідомив один з джерел новинного агентства, таке рішення було прийнято після того, як американські високопоставлені чиновники, у тому числі держсекретар Майк Помпео і радник президента США з національної безпеки Джон Болтон попросили британських колег перекрити доступ Мадуро до зарубіжних активів.

Повідомляється, що центробанк Венесуели тримає за кордоном близько 8 млрд доларів. Частина цих грошей у вигляді золота знаходиться в Банку Англії, про місцезнаходження решти невідомо.

Ніколаса Мадуро відмовляються визнавати главою Венесуели в США, Канаді, Європейському Союзі, а також низці країн Південної Америки – Бразилії, Колумбії, Еквадорі, Перу, Парагваї, Чилі, Аргентині, Коста-Ріці, Гватемалі. У середу до них приєдналася і Великобританія.

Тимчасовим президентом Боліваріанської республіки ці держави вважають лідера опозиції і президента Національної асамблеї (парламенту) Венесуела Хуана Гуйадо.

Відмовилися визнавати “переворот” Мексика і Болівія, а також Росія, Білорусь і Туреччина.