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В Іспанії знайшли тіло дворічного хлопчика, що провалився в колодязь

26.01.2019

В Испании нашли тело двухлетнего мальчика, провалившегося в колодецРятувальна операція почалася 13 січня.

В Іспанії минулої ночі рятувальники виявили тіло дворічного хлопчика Юлена, який провалився у вузький колодязь в провінції Малага на півдні країни.

Відзначається, що витягти тіло дитини (це сталося у 01:25 за місцевим часом) вдалося тільки після того, як рятувальники пробурили паралельну вертикальну шахту.

У мережі з’явилося відео з місця подій.

Дворічний хлопчик впав у технічний колодязь глибиною 100 м і діаметром 25 см ще 13 січня. Рятувальна операція стала однією з найскладніших в історії Іспанії. Тільки у бурінні свердловини задіяли понад 300 осіб, їм довелося дістати на поверхню 83 тисяч кубометрів ґрунту.

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