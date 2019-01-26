В Іспанії знайшли тіло дворічного хлопчика, що провалився в колодязь

Рятувальна операція почалася 13 січня.



В Іспанії минулої ночі рятувальники виявили тіло дворічного хлопчика Юлена, який провалився у вузький колодязь в провінції Малага на півдні країни.

Відзначається, що витягти тіло дитини (це сталося у 01:25 за місцевим часом) вдалося тільки після того, як рятувальники пробурили паралельну вертикальну шахту.

У мережі з’явилося відео з місця подій.

Дворічний хлопчик впав у технічний колодязь глибиною 100 м і діаметром 25 см ще 13 січня. Рятувальна операція стала однією з найскладніших в історії Іспанії. Тільки у бурінні свердловини задіяли понад 300 осіб, їм довелося дістати на поверхню 83 тисяч кубометрів ґрунту.