Жителям італійського містечка заборонили шуміти: названа причина

Тиша триватиме п’ять тижнів.



Влади Кремони на півночі Італії попросили мешканців міста протягом п’яти тижнів зберігати тишу, уникати гучних звуків, а також оточили центр міста, щоб записати гру на оригінальних скрипки сім’ї Страдіварі.

Мета цього проекту під назвою Stradivarius Sound Bank – створити базу звуків чотирьох інструментів Страдіварі, відібраних з колекції музею.

Запис ведеться з допомогою 32-х надчутливих мікрофонів, які вловлюють найменші вібрації. Так під час попередня запису на неї потрапив зайвий звук – в іншій частині музею бариста протирала склянку і випадково розбила його. Запис була зіпсована. Щоб уникнути будь-яких перешкод, в музеї відключили вентиляцію і ліфти і навіть викрутили лампочки розжарювання в аудиторії, де проходив запис.