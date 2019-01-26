Влада Бахрейну вирішили затопити 70-метровий Boeing

З’явиться нова розвага для дайверів.



Бахрейн сподівається залучити дайверів з усього світу своїм новим “підводним тематичним парком”, що охоплює 100 тисяч квадратних метрів, головним атракціоном в якому повинен стати затонулий Boeing 747.

Літак завдовжки 70 метрів, який повинен бути спущений на воду, виведений з експлуатації і спеціально підготовлений до того, щоб стати частиною парку.

Повідомляється, що в парку, крім літака, будуть знаходиться точна копія будинку купця бахрейна перлів, штучні коралові рифи і художні скульптури.

Відкриття підводного парку заплановано на літо 2019 року.