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Влада Бахрейну вирішили затопити 70-метровий Boeing

26.01.2019

Власти Бахрейна решили затопить 70-метровый BoeingЗ’явиться нова розвага для дайверів.

Бахрейн сподівається залучити дайверів з усього світу своїм новим “підводним тематичним парком”, що охоплює 100 тисяч квадратних метрів, головним атракціоном в якому повинен стати затонулий Boeing 747.

Літак завдовжки 70 метрів, який повинен бути спущений на воду, виведений з експлуатації і спеціально підготовлений до того, щоб стати частиною парку.

Повідомляється, що в парку, крім літака, будуть знаходиться точна копія будинку купця бахрейна перлів, штучні коралові рифи і художні скульптури.

Відкриття підводного парку заплановано на літо 2019 року.

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