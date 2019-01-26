Повінь – зміна системи

Menu
Close

Зіткнення літака і вертольота в Альпах: кількість жертв зросла

26.01.2019

Столкновение самолета и вертолета в Альпах: число жертв возрослоКатастрофа сталася над льодовиком.

П’ятеро людей загинули і двоє отримали травми в результаті зіткнення легкомоторного літака і вертольота, в Альпах, на півночі Італії.

Гірська рятувальна служба Італії повідомила про “зіткнення між вертольотом і легким літаком” у п’ятницю вдень над льодовиком Рутор в долині Аоста неподалік від кордону Франції і направила на допомогу два вертольоти. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих.

За даними Італійського агентства з безпеки польотів (ANSV), зіткнення відбулося між вертольотом AS350 і п’ятимісним монопланом Jodel D. 140E.

Досі невідомо, скільки людей було на борту обох літальних апаратів на момент аварії.

Рятувальники дісталися до місця події в п’ятницю і доставили двох потерпілих у лікарню. Подальші пошуки припинили до ранку суботи.

Читайте також:   Українські військові обстріляли ракетами заповідник ЮНЕСКО
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *