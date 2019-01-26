Кінець “шатдауна”: американських держслужбовців кличуть на роботу

Закінчився найдовший шатдаун в історії.



Американських службовців, які більше місяця не працювали через “шатдауна”, просять вийти на роботу. Відповідне повідомлення в суботу, 26 січня, розіслало Адміністративно-бюджетне управління США.

“Сотні тисяч федеральних службовців попросили повернутися до роботи, оперативно і організовано відновити діяльність”, – передає агентство.

У повідомленні також йдеться, що в управлінні цінують “співробітництво та зусилля, докладені в цей важкий період часу”.

Пізно ввечері в п’ятницю, 25 січня, за місцевим часом (ранок суботи за київським часом) президент США Дональд Трамп підписав прийнятий конгресом законопроект про федеральному бюджеті, що дозволяє відновити роботу частині держустанов на три тижні.