Стало відомо, скільки модний дім Gucci повинен Італії

Проведено розслідування сплати податків.



Італійська влада оцінили податкову заборгованість торгового дому Gucci в $1,6 млрд (€1,4 млрд).

Італійські власті провели ретельне розслідування сплати податків Gucci в 2011 – 2017 роках, зосередивши увагу на діяльності швейцарської компанії Luxury Goods International, яка є дочірньою компаній холдингу Kering, що володіє знаменитої торгової маркою.

Агентство наводить думку аналітиків Citi Group, які підрахували, що в результаті Kering може зіткнутися з необхідністю сплати до €2 млрд євро, оскільки доведеться оплатити не тільки податкову заборгованість, але і штрафи.

Звіт аудитора буде розглянуто податковими органами Італії, які потім зроблять остаточний висновок.

У грудні 2017 року італійська газета La Stampa повідомила, що співробітники правоохоронних органів Італії обшукали офіси компанії Gucci через звинувачення в несплаті податків. Фінансова поліція вважала, що бренд ухилявся від сплати податків в італійський бюджет протягом декількох років, відображаючи свої продажі в Італії у звітності швейцарського підрозділу.