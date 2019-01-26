У мексиканській школі наркоман намагався взяти в заручники 40 дітей

Чоловік вимагав наркотиків і 200 літрів пива.



У Мексиці чоловік намагався взяти в заручники понад 40 дітей.

Під дією наркотиків він переліз через огорожу на територію школи “Эспаноамерикано” Баія де Бандерас, пробрався у приміщення їдальні, де вкрав кілька ножів. З ними він вийшов у двір школи, де в цей час були діти на перерві.

Чоловік схопив вчительку і дитини і погрожував їх убити. Він назвав себе дияволом.

На місце події приїхала поліція. Один з правоохоронців назвався лікарем і сказав, що у дитини зневоднення, тому треба його відпустити. Чоловік погодився і віддав дитину.

Рятувати вчителя прийшов колега, але чоловікові взяв в заручники обох вчителів.

Поліції з’ясувала, що нападник – 45-річний механік Арнольдо. Взмен на дітей він вимагав дати йому наркотиків і 200 літрів пива.

Чоловіка затримали. Дітей передали їх батькам.