«Категорично не підтримуємо будь-яке зовнішнє втручання».Лукашенко поговорив з Мадуро

Президенти Білорусі і Венесуели Олександр Лукашенко і Ніколас Мадуро поговорили по телефону. Про це 25 січня повідомила прес-служба президента Білорусі.

Лукашенко зазначив, що білоруська сторона ретельно відстежує ситуацію в дружній Венесуелі і співпереживає чергового витка напруженості, який підживлюється деструктивними силами як усередині, так і за межами країни.

Президент підкреслив, що Білорусь повністю віддана і послідовно виступає за мирне врегулювання внутрішньої ситуації у Венесуелі виключно в рамках правового поля і конституції країни.

«Категорично не підтримуємо будь-яке зовнішнє втручання у внутрішні справи суверенної держави, в тому числі спрямоване на дестабілізацію обстановки в країні», — заявив президент.

Він запевнив, що Україна завжди може розраховувати на підтримку білоруської сторони.

Напередодні відбулася телефонна розмова Мадуро з президентом Росії. Володимир Путін висловив підтримку «законним владі Венесуели в умовах спровокованої ззовні загострення внутрішньополітичної кризи».

Раніше МЗС Білорусі, коментуючи події у Венесуелі, заявив, що позиція Білорусі з цього питання не змінилася.

«Ми з співпереживанням відстежуємо ситуацію у Венесуелі. Вважаємо, що всі проблемні питання повинні вирішуватися самим венесуельським суспільством і виключно шляхом мирного діалогу в рамках правового поля і конституції. Венесуельський народ може самостійно впоратися з труднощами, що виникають без втручання ззовні», — повідомив офіційний представник відомства Анатолій Глаз.

Нагадаємо, 23 січня у Венесуелі лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Він хоче провести нові вибори в країні. Гуайдо відразу підтримав президент США Дональд Трамп, а також ряд інших країн. Опозиція Венесуели організувала акції протесту в декількох штатах. На вулиці вийшли сотні тисяч людей.

Ніколас Мадуро, який нещодавно заступив на другий президентський термін у Венесуелі, заявив про спробу державного перевороту. Він звинуватив у цьому США і розірвав дипломатичні відносини між країнами. Військові Венесуели не підтримали Хуана Гуайдо.