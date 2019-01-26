Росія не посперечається: Америка призначила Венесуелі президента

З 2016 року слухаю, як американські пресститутки — без найменших доказів — скаржаться на те, що Росія втручається у вибори в США. В цих умовах хтось міг би подумати, що останнє, на що пішов би Вашингтон, так це втручання у вибори в інших країнах.

На жаль, це не так. Вашингтон регулярно втручається у внутрішні справи інших країн, але на цей раз справа зайшла далеко за межі втручання. Вашингтон проголосив, що обраний президент Венесуели Ніколас Мадуро, більш президентом не є. Вашингтон — не народ Венесуели вирішив, хто є президентом Венесуели. Оголошуючи обраний уряд «незаконним», президент Трамп обрав президента Венесуели шляхом диктату: «Сьогодні я офіційно визнаю голови Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо як тимчасового президента Венесуели».

Абсолютно ясно, що Гуайдо знаходиться в кишені у Вашингтона. Інакше Вашингтон його не вибрав би.

Мадуро, так само, як і Чавес до нього, скоїв непрощенне злочин — він представляє інтереси народу Венесуели, а не американських корпорацій і фінансових груп. Вашингтон просто не терпить ті латиноамериканські уряду, які представляють народи Латинської Америки. Як одного разу сказав генерал Корпусу морської піхоти США Смедли Батлер, він і його морпіхи зробили Латинську Америку безпечної для United Fruit Company та інвестицій американських банків.

Таким чином, зараз у Венесуелі два президента. Один — обраний народом і інший, призначений Вашингтоном. Скільки часу пройде до того моменту, як Вашингтон зробить те ж саме з Росією, Китаєм, Іраном, Сирією, Туреччиною та Індією?

Вашингтону вдалося помилково звинуватити і повалити реформіста-президента Аргентини, а потім замінити її на ультраправу маріонетку Вашингтона.

Вашингтону вдалося помилково звинуватити, повалити і посадити у в’язницю лідерів реформістської партії в Бразилії і посадити у владу ультраправу маріонетку Вашингтона.

Вашингтону вдалося позбутися від реформістського уряду в Еквадорі, посадити у владу вашингтонську маріонетку і використовувати її проти Джуліана Ассанжа.

Вашингтон втрутився у вибори у Франції, сфабрикувавши неправдиве звинувачення проти ймовірного кандидата соціалістів — Домініка Стросс-Кана — за фальшивим приводу про зґвалтування, що усунуло саму можливість висунення Стросс-Кана в якості кандидата в президенти.

Американські «ліві» звинувачує Вашингтон у поваленні уряду Альєнде в Чилі (хоча мої погляди на це питання інші). Тим не менш, це їх затвердження укладається в діючу схему.

Реформістський уряд Болівії також знаходиться під тиском Вашингтона.

З якоїсь невідомої причини світ не обурюється з приводу масованого втручання Вашингтона в політичні справи інших країн. Навіть російський президент Володимир Путін зносить втручання Вашингтона у вибори в Росії і на Україні. Вашингтон веде себе по-хуліганськи — так само, як Ізраїль — але це чомусь прийнятно для тих країн, які занадто сильні для того, щоб миритися з цим.

Росія мала намір роздобути військово-повітряну базу в Венесуелі. Під виглядом захисту цієї бази Росія могла б розмістити, скажімо, полк елітних військ для охорони і захисту Мадуро в той час, як він заарештовував б явного зрадника Хуана Гуайдо і всю його політичну партію, яка служить Вашингтону, а не Венесуелі. Як може Мадуро керувати, коли він оточений зрадниками, лояльними Вашингтону?

Китай також пов’язаний з Венесуелою і теж міг би направити елітні війська для захисту своїх інвестицій.

Але ні того, ні іншого не відбувається.

Коли Чавеса обрали президентом, Вашингтон став використовувати стару, пов’язану з Вашингтоном іспанську венесуельську еліту, яка все ще контролює у Венесуелі ЗМІ, для того, щоб повалити Чавеса. Але перш, ніж Вашингтону вдалося вбити Чавеса, втрутилися збройні сили і народ Венесуели, які змусили випустити Чавеса на свободу і відновити його на посаді президента. Замість того, щоб заарештувати зрадників, Чавес залишив їх на волі. А тепер вони отруїли ситуацію для його наступника.

До тих пір, поки латиноамериканські і будь-які інші реформатори не зрозуміють, що Карл Маркс був правий, коли говорив, що не може бути ніяких реформ, революцій, ніякого покращення життя простих людей до тих пір, поки зберігаються старі порядки, контролювати Латинську Америку буде Вашингтон, а не латиноамериканці.

Автор: Пол Крег Робертс (Paul Craig Roberts), доктор економічних наук, колишній заступник міністра фінансів США з економічної політики в адміністрації Рональда Рейгана. Працював редактором і оглядачем газети «Уолл-стріт джорнел», журналу «Businessweek» та інформаційного агентства «Scripps Howard News Service». Свого часу був автором постійної колонки в газеті «The Washington Times». Автор численних книг, присвячених найбільшим проблем сучасності.