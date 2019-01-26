У США домовилися призупинити “шатдаун”

Трамп схвалив відновлення роботи уряду на три тижні. Білий дім і Конгрес погодили тимчасовий бюджет на цей час.

Президент США Дональд Трамп досяг з лідерами Конгресу США попередньої угоди про припинення призупинення роботи уряду (“шатдауна”).

Трамп схвалив відновлення роботи уряду на три тижні, залишивши для подальших переговорів питання про 5,7 млрд доларів, які республіканці вимагають виділити з бюджету на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. При цьому демократи готові надати на цей проект лише 1,3 млрд доларів.

Розбіжності щодо будівництва прикордонних загороджень стали причиною бюджетної кризи в країні.

До цього Сенат Сполучених Штатів не підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа з подолання бюджетної кризи.