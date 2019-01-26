В турецькому аеропорту смерч перевернув автобус

Трап підняв у повітря ураганний вітер.

В турецькому аеропорту Анталія мінімум 12 людей постраждали із-за потужного смерчу.

Про це повідомив губернатор провінції Мюнир Каралоглу, уточнивши, що з-за стихії був перевернутий пасажирський автобус.

“Пронісся в районі аеропорту смерч перевернув автобус, який підвіз пасажирів до літака. Ураганним вітром був піднятий у повітря трап, який пошкодив стоїть літак. В результаті постраждали 12 осіб”, – зазначив він.

За словами губернатора, аеропорт продовжив працювати у штатному режимі, незважаючи на подію. Варто відзначити, що негода вирує в Анталії вже кілька днів. У місті повалено дерева, а тільки за останню добу в районі Кумлука було поранено п’ять осіб.