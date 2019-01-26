Британія може перенести дату виходу з ЄС

Британія повинна покинути блок 29 березня

Дата виходу Великобританії з ЄС може бути відкладена на кілька тижнів, щоб дати час британським депутатам на затвердження угоди з Брюсселем.

Про це заявила лідер Палати громад Андреа Лідсом.

Великобританія повинна покинути блок 29 березня, але після того, як депутати відхилили угоду прем’єр-міністра Терези Мей, залишається неясним, як країна вийде з ЄС.

Парламент Великобританії у вівторок проголосує за серію поправок до угоди.

“Ми можемо прийняти законодавство, і я думаю, що у нас, незважаючи ні на що, дуже міцні стосунки з нашими друзями і сусідами з ЄС, і я абсолютно впевнена, що якщо нам знадобиться кілька тижнів або щось таке, це буде можливо”, – сказав Лідсом.

Лідер Палати громад, як правило, є членом Кабінету міністрів Сполученого Королівства, який відповідає за організацію державних справ у Палаті громад. Однак Лідсом не є членом кабінету, але відвідує засідання уряду.