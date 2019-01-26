Кремль дав повний карт-бланш Тель-Авіву і оберігає від ППО Дамаска

Як ми і передбачали, операції ізраїльської авіації в Сирії поновилися. Російське керівництво закриває на все очі і робить вигляд, що нічого не сталося, але всім прекрасно відомо, що ЦАХАЛ бомбить території нашого союзника. Правда, поки толком незрозуміло, якого саме.

Формально вибухи відбуваються на території Сирії, отже, це атаки на Асада і його армію, проте ізраїльтяни кожен раз рапортують про те, що всі їх дії в САР так чи інакше пов’язані з іранцями і Хезболлою. Тобто асадовцев ніхто не чіпає, чіпають тільки персів. Так що виходить, що бомблять одразу двох наших союзників, причому бомблять роками. Начебто у свій час Міністерство оборони сильно клопотало в надії захистити і тих і інших. Трагічний випадок сприяв активному розвитку подій — збитий Іл-20, здавалося, дав старт нової рішучої політики Кремля в САР. Наші військові швиденько перекрили повітряний простір над величезними територіями, і тимчасово безполітна зона існувала навіть у берегів Кіпру. Але потім почалася ця мутна історія з С-300.

Зараз від одного згадування С-300 у багатьох виникають неприємні асоціації — є відчуття, ніби всіх нас обдурили, причому, спектакль був дуже дешевим, а актори непрофесійними. Хто знає, може трюк вдався саме завдяки тому, що бути акторами довелося високопоставленим військовим, до яких у нас зазвичай саме серйозне ставлення.

С-300 в Сирію вирушили, їх там розгорнули, причому для цього навіть знадобилося навіщо-то розформувати одну-дві іранські бази. Всі ми приготувалися до того, що більше в сирійському небі ворожі елементи помічені не будуть. Принаймні, хоча б від ізраїльтян захищатися ми повинні були, нехай не від американців чи турків, просто від ізраїльтян. Місяць-півтора ілюзію вдавалося підтримувати, правда, періодично офіційні особи єврейської держави порушували гармонію і видавали-таки трохи інформацію, що ЦАХАЛ продовжує діяти проти Ірану в Сирії. Чесно кажучи, в це слабо вірилося, так і внутриизраильский політична криза наводив на думку, що Нетаньяху і Ко роблять подібні висловлювання виключно з простих міркувань підтримувати власний рейтинг.

Але тепер-то все ясно. Ми не зупинили Ізраїль, хоча дуже старалися своїми діями справити враження в першу чергу на іранців, змучених наших постійних бездіяльністю, і на сирійців, потроху охладевающих до російської еліти. З моменту трагедії Іл-20 ЦАХАЛ вже встиг зробити кілька точно підтверджених атак літаків на сирійську територію. Висока ймовірність успішно реалізованих секретних місій, про яких з громадськістю ніхто не поділився.

І ось головне питання — навіщо ми знову витрачали гроші, відправляли ці С-300 в Сирію, влаштовували галас, а потім з тріском облажались? Як-то все це сильно б’є по репутації нашої влади не тільки за кордоном, але і тут, всередині. Чи ні?

Наш військовий джерело, мав деяке відношення до цим самим З-300, повідомляє, що особисто для нього з самого початку було зрозуміло, що перекидання техніки була здебільшого політичним жестом. Мови відповідної реакції на дії Ізраїлю навіть не велося. Все той час, який він провів у Сирії, наше військове керівництво неодноразово інструктувало про те, що ізраїльські літаки ні за яких обставин чіпати не можна. Ні льотчики, ні персонал, обслуговуючий ЗРК, не мали ніяких можливостей якось нашкодити ЦАХАЛ. В іншому випадку, все це загрожувало якщо не судом, то хрест на кар’єрі. Хоча неодноразово були випадки, коли наші військові фіксували порушення повітряного простору відразу декількома літаками, які протягом кількох десятків хвилин після цього атакували цілі в Сирії і здійснювали маневри. Причому в окремих випадках зафіксована інформація навіть не передавалася сирійським колегам або передавалася з запізненням, хоча домовленість про взаємне інформування у росіян і сирійців є.

Таким способом окремі особи хотіли уберегти ізраїльтян від сирійських систем ППО, які, відверто кажучи, прибувають в жалюгідному стані і часто самостійно не можуть навіть розпізнавати присутність певних літальних апаратів в доступному ділянці неба. Тому у нашого джерела є всі підстави вважати, що С-300 ніколи не заподіють Ізраїлю шкоди, у всякому разі, поки Росія присутня в Сирії. При цьому абсолютно неважливо, що собі дозволить Ізраїль. Йому, як висловився співрозмовник, дано карт-бланш.